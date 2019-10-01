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Teröristlere nefes aldırılmıyor! 8 gündür sürüyor

Siirt'in Pervari, Baykan ve Eruh ilçeleri kırsalında yürütülen hava destekli operasyonlarda kış üslenmesine hazırlanan terör örgütü PKK büyük kayıp verdi 8 günde 20 teröristin etkisiz hale getirildiği Siirt kırsalında, 9 ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, aralarında "Terörden arananlar listesi"nde yer alanların da bulunduğu 44'e ulaştı

GÜNCEL 30.09.2019, 18:24 30.09.2019, 18:31
Teröristlere nefes aldırılmıyor! 8 gündür sürüyor
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SİİRT'İN Pervari, Baykan ve Eruh ilçeleri kırsalında  güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ağır darbe  vuruldu.
 
Yaz mevsiminde yürütülen kararlı mücadele ile teröristlerin saldırı  yapmasına fırsat vermeyen güvenlik güçlerinin, kış üslenmesine hazırlanan  teröristlere göz açtırmamak için hava destekli operasyonları sürüyor.
Terör örgütü PKK'nın coğrafi konumu ve arazi yapısı sebebiyle kış  üslenmesinde tercih ettiği en önemli alanlardan biri olan Siirt kırsalında,  kararlılıkla yürütülen kapsamlı operasyonlarla teröristlerin bu bölgede  yuvalanmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.
 
İl Jandarma Komutanlığınca polis özel harekat ekipleri ile güvenlik  korucularının katılımıyla yürütülen hava destekli operasyonlarda, terör örgütü  PKK için stratejik öneme sahip Siirt, Hakkari, Şırnak üçgeninde yer alan Pervari  ilçesindeki 2047 rakımlı Herekol Dağı, Pervari ve Eruh ilçeleri arasında yer alan  Akmeşe kırsalı ile Baykan ilçesi kırsalında 8 günde 20 terörist etkisiz hale  getirildi.
 
9 AYDA 44 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
 
Güvenlik güçleri, bir dönem PKK'nın, yasa dışı inşa edilen binalarda  sözde mahkemeler kurarak vatandaşları sorgulayıp cezalandırdığı, kamp kurduğu,  örgütün kış üslenmesi için labirenti andıran arazi koşulları nedeniyle tercih  ettiği Herekol Dağı ile ağaçlık ve dağlık bir bölge olması nedeniyle  teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı Eruh ilçesinin Akmeşe kırsalında  yıl boyunca operasyonlara ara vermedi.
 
Siirt kırsalında 9 ayda gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda  da aralarında İçişleri Bakanlığının "Terörden arananlar listesi"nde ödül ile  aranan örgüt mensuplarının da bulunduğu 44 terörist etkisiz hale getirildi.
 
Terör operasyonlarında, çok sayıda silah, mühimmat, çok miktarda yaşam  malzemesi ele geçirildi, tespit edilen mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale  getirildi.
 
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERDEN BAZILARI
 
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9 ayda etkisiz hale getirilen  teröristlerden bazıları şöyle:
 
- 30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma  Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla etkisiz hale  getirilen 6 terörist arasında, "Terörden arananlar listesi"nde 1 milyon 500 bin  lira ödülle "mavi" kategoride aranan "Helin Gabar" kod adlı Akide Öztekin,  turuncu kategoride aranan, "Berfin Savuşkan" kod adlı Rojda Koç, 600 bin lira  ödülle turuncu kategoride aranan "Cemal" kod adlı Mehmet Yaman'ın bulunduğu  belirlendi.
 
- 17 Mayıs'ta güvenlik güçlerince Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen,  "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda etkisiz hale  getirilen 3 PKK'lı teröristten biri "Terörden arananlar listesi"nde 300 bin lira  ödülle gri kategoride yer alan "Rojbin Gever Mizgin" kod adlı Raife Kutlak olduğu  tespit edildi.
 
- 28 Mayıs'ta Tillo ilçesi kırsalında operasyon düzenleyen jandarma  ekiplerince, turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranan sözde "Şeyhömer Dağı"  grubu alan sorumlusu "Ferman Gabar" kod adlı Naif Maral'ın da bulunduğu 2  terörist etkisiz hale getirildi.
 
- 29 Temmuz'da Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen  2 teröristten birinin 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan "Welat Serhat"  kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edildi.
 
- 24 Ağustos'da Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı  Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3  teröristten Uğur Dağlı'nın, 3 yıl önce Bitlis'in Hizan ilçesinde kaçırılarak  öldürülen muhtarın katil zanlısı olduğu, bir diğer teröristin ise 300 bin lira  ödülle gri kategoride yer alan "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu  belirlendi.
 
- 29 Eylül'de Akmeşe kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristin,  Eruh ilçesinde 4 Temmuz'da Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın şehit edildiği  saldırının failleri olduğu tespit edildi.
 

#TERÖRİSTLER
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