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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar

Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Halep'e bağlı Afrin ilçe merkezinde teröristlerin kentten ayrılmalarına izin vermediği akraba 7 aile, hayatta kalabilmek için binalarının bodrum katındaki depolarda yaklaşık bir ay saklandı.

Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar

Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Halep'e bağlı Afrin ilçe merkezinde teröristlerin kentten ayrılmalarına izin vermediği akraba 7 aile, hayatta kalabilmek için binalarının bodrum katındaki depolarda yaklaşık bir ay saklandı.

19 Mart 2018 Pazartesi 12:11
Teröristlerden korunmak için depoda saklanmışlar
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TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 20 Ocak'ta Özgür Suriye Ordusu'nun  (ÖSO) desteğiyle başlattığı harekat kapsamında dün teröristlerden arındırılan  Afrin'de sivillerin, terör örgütünün baskıları sonucu günlerdir yaşadığı  tedirginlik yerini huzura bıraktı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın baskıları nedeniyle güvenli bölgelere kaçan  siviller, ilçe merkezine dönmeye başlarken teröristlerin canlı kalkan olarak  kullanmak için gitmelerine izin vermediği siviller de yaralarını sarmaya  çalışıyor.

Teröristlerin ilçeden ayrılmadan önce caddelerdeki sivil araçlar başta  olmak üzere birçok binaya patlayıcılarla zarar verdiği kentte bu nedenle bazı ev  ve binaların kullanılamaz halde olduğu görüldü.

Terörün acı yüzüyle uzun süre yaşamak zorunda kalan ve harekatın  ardından ilçeden ayrılmak için girişimde bulunan çoğunluğu kadın ve çocuklardan  oluşan Kürt kökenli 35 kişilik akraba 7 aile, hayatta kalabilmek için binalarının  bodrum katındaki depolara sığındı.

Yaklaşık bir ay depolarda kalan aileler, Türk askerinin ilçeye  girmesiyle büyük sevinç yaşadı.

"BİZ ONLARDAN KORKUYORDUK"

Geçirdikleri acı dolu günleri unutmak isteyen Suriyeliler, bundan  sonraki süreçte kendilerini güzel günlerin beklediğine inanıyor.

Sivillerden 38 yaşındaki Heysem Alo, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  terör örgütü YPG/PKK'nın ilçeyi işgal ettiği dönemde uyguladığı baskıcı tutum  nedeniyle insanları canından bezdirdiğini söyledi.

Evlerini bırakmamak için uzun süre bu baskılara sabrettiklerini  belirten Alo, operasyonun başlamasının ardından ilçeden defalarca ayrılmak  istediklerini ama buna izin verilmediğini dile getirdi.

Yakınlarıyla binanın bodrum katındaki depoya sığınmaya karar  verdiklerini kaydeden Heysem Alo, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Biz onlardan çok korkuyorduk çünkü neler yapabileceklerini biliyoruz.  Bu nedenle akrabalarımla binamızın bodrum katındaki bu yere saklandık.  Yataklarımızı, erzağımızı taşıdık, burada yatıp kalkıyorduk. Zaten bu operasyon  başlamadan önce de pek rahat değildik. Yaklaşık bir ay burada kaldık. Hastamız  vardı ama hastaneye götüremedik. Çocuklarımız çok korkuyordu, şu anda bile çıkmak  istemiyorlar. Allah'a şükür, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu geldi, ilçemizi  teröristlerden kurtardılar. Allah onlardan razı olsun.

Zor bir dönem geçirdik ama inşallah bundan sonraki günler çok daha  güzel olacak. İnşallah tüm ülke huzura kavuşur."

"ÇOCUKLAR ÇOK KORKTU"

42 yaşındaki Ranya Muhammed de sığınak olarak kullandıkları depoda  geçirdikleri günlerin çok uzun ve zorlu olduğunu dile getirerek, özellikle  çocukların korku dolu günlere şahit olduklarını söyledi.

Birbirlerine kenetlenerek bu süreci atlatmaya çalıştıklarını belirten  Muhammed, yatalak hasta babasının da kendileriyle saklanmak zorunda kaldığını ve  bu süreçte ilaç alamadıklarını kaydetti.

Teröristlerin gittiğini öğrendiklerinde büyük sevinç yaşadıklarını  vurgulayan Suriyeli kadın, "Neler yaşadığımızı anlatmak imkansız, bir sürü çocuk  var ve onları zapt edemiyorduk. Elimizden sadece dua etmek geliyordu ve biz de  onu yapıyorduk. Teröristler Türklerden korkmasa bize burada da rahat vermezlerdi  ama kendi dertlerine düştüklerinden bize ulaşamadılar. Türk askeri geldi ve  insanların umudu oldu. Umarım onlar bir daha geri dönmezler." şeklinde konuştu.

Çocuklardan 11 yaşındaki Sena Alo da uzun süre sonra ilk kez bugün  dışarı çıktığını ve sokakta oynamayı çok özlediğini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
YPGPKKAfrin
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