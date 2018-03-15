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Teröristler savunma hatları hazırlamışlar

TSK ve ÖSO’nun kuşattığı Afrin’in üç boyutlu haritaları, meskûn mahal operasyonları için insansız hava araçları (İHA) tarafından düzenli olarak güncelleniyor. Operasyonlarda ön saflarda yer alacak Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât timleri, bu haritalar üzerinden planlarını hazırlıyor. Güvenlik kaynakları, İHA’ların tespitlerinde teröristlerin kente giriş noktalarından başlayan ve kentin derinliklerine doğru kademeli olarak devam eden ‘savunma hatları’ hazırladığı bilgisini verdi

Teröristler savunma hatları hazırlamışlar

TSK ve ÖSO’nun kuşattığı Afrin’in üç boyutlu haritaları, meskûn mahal operasyonları için insansız hava araçları (İHA) tarafından düzenli olarak güncelleniyor. Operasyonlarda ön saflarda yer alacak Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât timleri, bu haritalar üzerinden planlarını hazırlıyor. Güvenlik kaynakları, İHA’ların tespitlerinde teröristlerin kente giriş noktalarından başlayan ve kentin derinliklerine doğru kademeli olarak devam eden ‘savunma hatları’ hazırladığı bilgisini verdi

15 Mart 2018 Perşembe 07:56
Teröristler savunma hatları hazırlamışlar
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SAVUNMA hatlarında zırhlı araçların geçişini zorlaştırmayı amaçlayan hendek ve çukurlar, yol kenarlarına ve bina girişlerine tuzaklanan el yapımı patlayıcılar ve bubi tuzakları yer alıyor. 

KESKİN NİŞANCILAR

İstihbarat kaynaklarının bir diğer risk analizi de örgütün kent içine yerleştirdiği keskin nişancılar. Keskin nişancı teröristler için özellikle caddelere hâkim binalarda mevziler hazırlandığı tespit edildi. PYD/PKK mensubu teröristlerin tamamına yakınının sivil kıyafet kullandığı, kent merkezine yönelik harekâtta etkisiz hale getirilecek teröristlerin sivil kayıp olarak gösterilmeye çalışılacağı bilgisi de istihbarat raporlarına yansımış durumda. 

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