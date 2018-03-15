Teröristler savunma hatları hazırlamışlar

SAVUNMA hatlarında zırhlı araçların geçişini zorlaştırmayı amaçlayan hendek ve çukurlar, yol kenarlarına ve bina girişlerine tuzaklanan el yapımı patlayıcılar ve bubi tuzakları yer alıyor.
KESKİN NİŞANCILAR
İstihbarat kaynaklarının bir diğer risk analizi de örgütün kent içine yerleştirdiği keskin nişancılar. Keskin nişancı teröristler için özellikle caddelere hâkim binalarda mevziler hazırlandığı tespit edildi. PYD/PKK mensubu teröristlerin tamamına yakınının sivil kıyafet kullandığı, kent merkezine yönelik harekâtta etkisiz hale getirilecek teröristlerin sivil kayıp olarak gösterilmeye çalışılacağı bilgisi de istihbarat raporlarına yansımış durumda.
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