Teröristler savunma hatları hazırlamışlar

TSK ve ÖSO’nun kuşattığı Afrin’in üç boyutlu haritaları, meskûn mahal operasyonları için insansız hava araçları (İHA) tarafından düzenli olarak güncelleniyor. Operasyonlarda ön saflarda yer alacak Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât timleri, bu haritalar üzerinden planlarını hazırlıyor. Güvenlik kaynakları, İHA’ların tespitlerinde teröristlerin kente giriş noktalarından başlayan ve kentin derinliklerine doğru kademeli olarak devam eden ‘savunma hatları’ hazırladığı bilgisini verdi