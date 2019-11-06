Teröristler mutabakata rağmen tacize devam ediyor!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 11 taciz saldırısının gerçekleştirildiği bildirildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varılan mutabakata uyduğunu söyledi. Terör örgütü PKK/ YPG'nin ise anlaşmaya uymayarak tacizlere devam ettiğine vurgu yapıldı. "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi."
SON 24 SAATTE 11 TACİZ/SALDIRI
MSB, PKK/YPG'li teröristlerin, Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, harekat bölgesine ilişkin son gelişmelere yer verildi.Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.
BAKANLIK, İNGİLİZCE DE PAYLAŞTI
Öte yandan Bakanlık, Twitter'dan yaptığı açıklamayı dünya kamuyouna duyurmak maksadıyla, açıklamanın İngilizce bir kopyasını da paylaştı.
NE OLMUŞTU?
Türkiye, sınırda oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek maksadıyla 9 Ekim tarihinde Suriye'ye başlattığı operasyona, ABD ile varılan mutabakat sonucunda ara vermişti. Mutabakata göre Türkiye operasyonlara ara verecek, terör örgütü PKK/YPG Güvenli Bölge'den çekilecekti.ABD'nin ardından Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde varılan Soçi mutabakatında da Türkiye operasyonlara ara vereceğini taahhüt etmiş, Rusya da terör örgütünün Güvenli Bölge'den çekileceğini taahhüt etmişti.
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