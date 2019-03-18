Teröristbaşı için intihar mı etti? Cezaevinden açıklama

ZÜLKÜF Gezen, PKK hükümlüsü olarak bulunduğu Tekirdağ 2 no'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etti. Gezen'in koğuş banyosunda çamaşır ipiyle kendini astığı bilgisi verildi. Teröristbaşına uygulanan sözde tecridin kaldırılması için fedai eylem yaptığı iddialarına cezaevinden yalanlama geldi. Tekirdağ başsavcılığının açıklamasına göre Gezen, PKK hükümlüsü olarak bulunduğu Tekirdağ 2 no'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'da 16 Mart günü saat 23.57'de intihar etti.

2 HÜKÜMLÜ İPTEN ALINDI

Açıklamaya göre banyodan gelen sesler üzerine Gezen, 2 hükümlü tarafından ipten alındı, ardından cezaevi yönetimine haber verildi. Cezaevindeki sağlık personelinin müdahale ettiği PKK'lının öldüğü belirlendi. Gezen'in cesedi daha sonra hastaneye kaldırıldı ve savcı gözetiminde otopsi yapıldı.

İDDİALARI YALANLADI

Açıklamada "Bir kısım internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında ifade edildiği gibi sözde 'tecride karşı fedai eylemi' söz konusu olmayıp, ilk bulgulara göre bahsi geçen hükümlünün ölümü kendisini asarak intihar etmek suretiyle meydana gelmiştir" ifadesi yer aldı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.