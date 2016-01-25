Terörist olmaya çağırdı!

DÜZENLEDİĞİ saldırılarla bebekleri bile acımadan katleden terör örgütü PKK'yı sevindiren açıklamalar, bu kez İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkan Yardımcısı olan avukat Eren Keskin'den geldi. Keskin, attığı tweet'lerle 'dağa çıkalım' çağrısı yaptı.





"YAPACAK BİR ŞEY KALMADI"





Sözün bittiğini söyleyen Keskin, "Yapacak bir şey kalmadı, dağa çıkmaktan başka! Eminim iyi insanlar sadece böyle hissediyorlar! Söz bitti!" dedi.





