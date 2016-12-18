DİM yaptığı açıklama da "Ülkenin batısını da terörize etmek istiyorlar. Bu millet bu hainliklere sessiz kalmaz. Devletimiz bu hainlere hak ettikleri cezayı elbette verecek. Panik yok. Kaos yok. Teröre taviz yok. Teröre ve teröriste karşı milletçe uyanık olmak zorundayız. Gözümüzü dört açalım. Gördüğümüz şüpheli kişi veya hareketleri polise, jandarmaya ihbar edelim. Şehitlerimizin şahadetini Allah kabul etsin. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

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