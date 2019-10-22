Terör örgütüne verilen süre bitti!
Terör örgütü YPG'ye çekilmesi için verilen süre sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 120 saatin dolmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, " Atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verirsek YPG'nin önü açılır. Verilen sözler yerine getirilmedi" dedi
GÜNCEL 22.10.2019, 22:45
TÜRKİYE ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakatta terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre 22 Ekim 22.00 itibarıyla sona erdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Verilen sözler tam manası ile yerine gelmiş değil. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız. Atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz." dedi.
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