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Terör örgütü YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Cerablus'taki sivillere saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

GÜNCEL 09.10.2019, 22:39
Terör örgütü YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı
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TÜRKİYE'NİN güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu  yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı  Harekatı'nın ardından YPG/PKK Suriye'de sivilleri hedef alıyor.
Teröristler, Suriye-Türkiye sınırında, Fırat Kalkanı Harekatı  bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde sivillerin sığındığı kampa ve sivil  yerleşimlere saldırdı.
 
Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.
 
Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhalif  savaşçıların gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile ağustos 2016'da terör  örgütü DEAŞ'dan arındırılmıştı.

#Fırat Nehri
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