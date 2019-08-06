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Terör örgütü PYD'nin simgeleri indirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki terör örgütü PYD'yi simgeleyen bez parçaları indirildi

GÜNCEL 05.08.2019, 21:56 Enes Subaşı
Terör örgütü PYD'nin simgeleri indirildi
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AKÇAKALE'NİN 'nin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kentinde daha önce dalgalanan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının bugün öğleden sonra indirildiği görüldü. Akçakale’den rahatlıkla görülen bez parçasının yerine başka bir bayrak ya da flama ise asılmadı.

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