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Terör örgütü PYD'nin simgeleri indirildi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki terör örgütü PYD'yi simgeleyen bez parçaları indirildi
GÜNCEL 05.08.2019, 21:56 Enes Subaşı
AKÇAKALE'NİN 'nin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kentinde daha önce dalgalanan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının bugün öğleden sonra indirildiği görüldü. Akçakale’den rahatlıkla görülen bez parçasının yerine başka bir bayrak ya da flama ise asılmadı.
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