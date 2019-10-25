Terör örgütü PKK/PYD yandaşları Türklere saldırdı! Polis sadece seyretti
Almanya'da terör örgütü PKK/PYD yandaşları, Frankfurt Havalimanı'nda Türklere saldırdı, Chemnitz kentinde de Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) parti binasını işgal etti
GÜNCEL 25.10.2019, 19:11
FRANKFURT Havalimanı'nda gösteri yapıp, Türk Hava Yolları (THY) işlem gişesini işgal eden terör örgütü yandaşları, kendilerine tepki gösteren Türk yolculara saldırdı.
Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, terör yandaşlarının saldırılarına tepki gösterdi.
Havaalanı polisinin tavrını da eleştiren Ceyhun, "PKK ve SDG terör örgütleri mensupları, Frankfurt Havalimanı'nda THY online işlem gişelerini bastı. Polis sadece seyrediyor. Terör propagandası ne zamandır serbest?" ifadelerini kullandı.
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