Terör örgütü PKK'ya darbe! Böyle yerle bir edildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderlerince kullanılan altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılmaz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya darbe! Böyle yerle bir edildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı açıklamasında, 27 Mayıs'ta başlayan harekata  ilişkin bilgilendirme yapıldı.
 
Harekatta terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı  odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara tespit edilerek, kullanılamaz  hale getirildi.
 
Ayrıca Milli ATAK taarruz helikopterlerince gece harekatında tespit  edilen hedefler başarıyla etkisiz hale getirildi.
 

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