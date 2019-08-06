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Terör operasyonu! 1 doktor ve 3 sağlık görevlisi tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 1 doktor ve 3 sağlık personeli tutuklandı

GÜNCEL 05.08.2019, 22:09 05.08.2019, 22:16 Enes Subaşı
Terör operasyonu! 1 doktor ve 3 sağlık görevlisi tutuklandı
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ALINAN bilgiye göre, 2 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan; özel bir hastanede görev yaptıkları öğrenilen doktor N.S. ile sağlık görevlisi Ş.E, A.K. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye çıkarılan şüphelilerin, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

#Terör operasyonu #doktor #sağlık görevlisi
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