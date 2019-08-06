Terör operasyonu! 1 doktor ve 3 sağlık görevlisi tutuklandı

ALINAN bilgiye göre, 2 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan; özel bir hastanede görev yaptıkları öğrenilen doktor N.S. ile sağlık görevlisi Ş.E, A.K. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerin, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.