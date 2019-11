'Termal dolandırıcılık' iddiası; vurgun bilmecesinde taraflar konuştu

YALOVA'NIN Armutlu ilçesi ile Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 2 bin 500 kişiye satılması gereken hisseli tapunun 40 bine yakın kişiye satıldığı ileri sürüldü. Geçen ocak ayında da devre mülk satın alma vaadiyle dolandırıldıklarını iddia eden 30 mağdur, 8 şirket ve 11 şüpheli hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Yalova'nın Termal ilçesindeki 180 milyon dolarlık termal devre mülk tesisi, geçen temmuz ayında sanatçı Bülent Ersoy'un verdiği konser ve protokolün katıldığı törenle açılmıştı. Ancak iddiaya göre, 2 bin 500 kişiye satılması gereken hisseli tapu, farklı kentlerden yaklaşık 40 bin kişiye satıldı. Mağdur edildiğini ileri sürenler, savcılıklara şikayetçi oldu.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen mağdurlar, tanıtım amacıyla götürüldükleri tesiste, imza attıkları 'memnuniyet anketi'nin aleyhlerinde kullanıldığını iddia ettiler. Satışın çoğunun ise boğaz turu ve AVM'lerde açılan stantlar ile 'bedava tatil kazandınız' telefonlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.



ŞİRKET YÖNETİCİSİNDEN AÇIKLAMA



Yalova'nın Termal ilçesindeki termal devre mülk tesisi ile ilgili ortaya atılan dolandırıcılık iddialarına Royal Doğa Turizm Yonetim Kurulu Başkanı Güray Öngen, yanıt verdi. Öngen, dolandırıldığını iddia eden kişinin kendilerinden hisseli gayrimenkul, aynı zamanda da tatil üyeliği aldığını belirterek, şunları söyledi:



"Şahsın imzalamış olduğu tamamen yasal bir belge var. Bu belge, bizden üye olan herkese bir nüshası onda kalmak üzere veriliyor ve altında da imzası var. 'Okudum, anladım' da yazıyor, bu belge kendisinde de var. Sözleşmede en önemli kısımlardan bir tanesi, bunun Termal Tapu Müdürlüğü'nün oluru ve Termal Kaymakamı'nın oluruyla hazırlanmış bir belgedir. İkinci maddeye bakarsak diyor ki 'Bu taşınmazlar bir devre mülk değildir' diyor. Bize devletin oluruyla verilmiş belge, biz de kendilerine takdim ediyoruz, kendileri de 'okudum anladım' diyor, imzalıyor. Birincisi bu yanlış,'devre mülk' deniyor, biz devre mülk değiliz. 'Artı hisse' diyor, burada diyor ki; 'Bu taşınmazların her bir bağımsız bölümü genellikle 7-3650 hisse olarak satılmaktadır', yaklaşık 521 hissedar etmektedir. Bu kadar çok hissedara bir bağımsız bölüm satılması için yasal bir engel bulunmamaktadır. Termal Tapu Müdürlüğü ve Termal Kaymakamlığı'nın onayıyla bizim hakkımızda şikayetçi olan belgedir, kendi imzası da vardır."



Sözleşmenin hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi olduğunu ifade eden Özgen, şunları söyledi:



"Kendisinin tapusu verilmiştir. Satmış olduğum tesis şu anda 2 bin 200 yataklı bir tesistir. Burada şu anda konaklayan onlarca, yüzlerce hediye tatil ve satmış olduğum üyeler konaklamaktadır. Buyursunlar, gelsinler görsünler kocaman bir tesis yaptık yaklaşık 180 milyon dolarlık, ben de bunu pazarlıyorum. Satmış olduğum üyelerden yüzlercesine, binlercesine tatil yaptırdım. Hepsinin dataları mevcuttur. Bir de hediye tatil diyoruz alsa da almasa da elimde hediye tatil kullanan 2018 ve 2019 yazında Kuşadası, Bodrum, Yalova'da birçok hediye tatil vardır. Firmam hakkında da söylenen çok şey var, bundan dolayı çok üzgünüm."



MAĞDUR OLDUĞUNU İLERİ SÜREN ENVER GÖÇEK KONUŞTU



Mağdur edildiğini iddia eden Enver Göçek, satın aldığı yerin 3 bin 600 kişiye daha satıldığını ileri sürdü. İddiaya göre Göçek, elinde tapu olmasına rağmen tesiste kalmak istediği dönemde kalamayınca tapu iptal davası açtı ve kazandı.



"TATİL KAZANDINIZ BAHANESİYLE ARADILAR "



Yalova'da bir termal tesisten oda satın aldığını ve dolandırıldığını iddia eden Enver Göçek, " Bu süreç yaklaşık bir buçuk yıl öncesinde başlayan bir süreçtir. Bir buçuk yıl önce benzin istasyonunda benzin alırken pazarlamacı olduğunu düşündüğüm bir bayan yanıma geldi. Israrla ben öğrenciyim bunlarla geçim sağlıyorum diyerek bedava tatil kazanacağımı söyleyerek telefon numaramı aldı. Telefon numaramı verdikten 3-5 gün sonra Yalova tatil kazandınız bahanesiyle tarafıma bir telefon edildi. Bu telefon sonrasında ısrarla telefonlar devam etti. Görüşmek istemedim, engellediğim numaralar olmasına rağmen tekrar tekrar aramalar devam edince biz de kalkıp Yalova'ya gittik. " dedi.



"TAPUYU TESLİM ALDIĞIMIZDA 3600 KİŞİYE DAHA SATILDIĞINI ÖĞRENDİK "



Muhasebeci olan Göçek, " Gittiğimiz zaman gecenin ilerleyen saatlerinde uzun bir mücadelenin sonucunda bize oradan bir yer satmaya ikna ettiler. İkna ettikleri zaman 1000 TL gibi bir ön ödeme yaptım, ardından da 11 bin TL miktarında ikinci bir ödeme yaptım , toplam 12 bin TL'lik bir ödeme yaptım. Bunun ardından tapuyu bana teslim ettiler. Tapuyu teslim ettiğimde öğrendim ki ayrı yer 3600 kişiye daha satılmış. Bu durumda en az 500-600 kişi daha bizim gibi mağdur konumuna geldi. Daha sonrasında yaptığınız araştırmalarda bize söylenen hiç bir sözün doğru olmadığını gördük. İlk başta söylenen 4 tane otelde bizim yılda birer haftalık tatil kullanabileceğimizde bu tatilleri kullanma imkanımızın olmadığından dolayı bizde hukuk sürecini başlattık." şeklinde konuştu.



"DUYGU SÖMÜRÜSÜYLE PAZARLAMA TEKNİĞİ UYGULUYORLAR "



Başkasının mağdur olmasını istemediğini belirten Enver Göçek, " Avukat İsmail Engin Köse bize çok yardım etti. Davayı da kendisi kazandı. Benim mağdur olduğum duruma başkasının mağdur olmasını istemiyorum. Bu yüzdende hukuk sürecini sonuna kadar yöneteceğim. Haksız kazanca sebep sağlayan kişilerin ceza almasını, adalet önünde isteyeceğiz. Şirket yetkilileriyle görüşme imkanımız olmuyor, telefonlara cevap verilmiyor, telefonlar kapalı, aradığınız zaman sürekli telefonlarda bekletiliyorsunuz. İki sefer daha gittim otele, gittiğimiz zaman orada bizi en çok yaralayan konulardan bir tanesi 18-20 yaş aralığındaki insanların orada pazarlama işini yapıyor olması, bunlardaki pazarlama tekniğinden bir tanesi de şu, yeni evlendim işe ihtiyacım var, okuyorum paraya ihtiyacım var şeklinde duygu sömürüsüyle insanın vicdanını yaralayacak şekilde bir pazarlama tekniği uyguluyorlar. Bu pazarlama tekniği çerçevesinde de insanları mağdur ediyorlar. " diye ifade etti.



"AİDAT'A 470 TL, KONUM YÜKSELTMEYE 13 BİN TL İSTEDİLER"



Ödemeye göre konumlandırma olduğunu belirten Göçek, " Yüksek kırmızı konuma geçebilmem için benden 13 bin TL daha para istediler toplam 25 bin TL ye tamamlamam için, bende parayı ödemeyeceğimi, o parayı ödemek istemediğimi kendilerine ilettim. Yüksek kırmızı dönen yılın her ayı kullanılan bilen bir dönem, bizim dönemimiz kırmızı dönemmiş sadece kış aylarında bir hafta kullanılan bir dönem olduğunu sonradan öğrendim. Aidat konusunda da 470 TL'lik bir aidat konusu var. 470 TL bir miktar insanlardan zorla aidat alarak bu aidatları da kendilerine gelir kapısı olarak sağlıyorlar. En son 1 ay önce bana SMS ile bilgilendirme mesajı geldi aidat konusunda avukatım Engin İsmail Köse davayı kazandığından dolayı kendileriyle irtibata geçtiğini düşünüyorum. Şu an için aidat isteyen yok" dedi.



"40 BİN KİŞİNİN MAĞDUR OLDUĞU KONUŞULUYOR"



Kendisine ulaşanlar olduğunu da ifade eden Enver Göçek, "Çok fazla mağduriyetin olduğunu biliyorum, bugün bile sosyal medya üzerinden tarafıma ulaşan 50'nin üzerinde mağdur insan olduğunu biliyorum, 40 bin kişinin bu şekilde mağdur olduğu konuşuluyor. Bu konuyla ilgili ilk dava açtığımızda edindiğimiz bilgi bize pazarlamayı yapan şirket ayrı, aidatı toplayan şirket ayrı, paranın toplandığı şirket ayrı, satışı yapan şirket sadece bir tabela şirket olduğunu ve içinin boş bir şirket olduğunu öğrendik. Aidatı toplayan şirkette yine aynı şekilde aidatı topluyor parayı başka bir şirkete aktarıyor, o şirkette tamamı ile parayı ilk şekilde olduğu gibi ana şirketin üzerinde parayı toparlıyor. Şu an biz davayı kazandık, gerekçeli kararın yazılması bekleniyor bildiğim kadarıyla, gerekçeli karar yazıldıktan sonra davayı istinafa taşıyacağız çünkü bu şirketin içerisinde olan Kuşadası'ndaki şirketi de istinaf mahkemesinde bu şirketin süreç içerisine dahil olmasını istiyoruz " şeklinde konuştu.