Terim’in ilacı Türkler oldu
Galatasaray’da sezon başından bu yana lig ve Şampiyonlar Ligi’nde alınan istikrarsız sonuçlar sonrası teknik direktör Fatih Terim, hem ocak ayını işaret etti hem de kadroda ciddi hamleler yaparak farklı bir yolu seçti
GÜNCEL 17.11.2019, 10:12
Özellikle son 2 sezonda şampiyonluk gelirken, ilk 11’in tamamının sıklıkla yabancı futbolculardan oluşması, bu sezon da yapılan Falcao, Seri, Lemina, Nzonzi, Andone gibi yabancı ağırlıklı transfer politikası ilk kez işe yaramadı.
Terim, biraz da mecburiyetten Türk yıldızlara dönmek zorunda kaldı. Tecrübeli teknik adam Gaziantep deplasmanında Emre Taşdemir, Adem Büyük, Ömer Bayram ve Ahmet Çalık gibi isimleri ilk 11’e alındı. Taylan Antalyalı da ilk kez oyuna dahil edildi. Tecrübeli teknik adamın bundan sonra da yerli oyunculara şans vermeye devam edeceği ifade edildi.
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