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Terim'in kavga olayında yeni gelişme

Fatih Terim'le Alaçatı'da kavgaya tutuşan restorant sahibi, "basın yoluyla hakaret ve tehdit" suçlamasıyla gözaltına alındı, ifadesinden sonra serbest bırakıldı

Terim'in kavga olayında yeni gelişme

Fatih Terim'le Alaçatı'da kavgaya tutuşan restorant sahibi, "basın yoluyla hakaret ve tehdit" suçlamasıyla gözaltına alındı, ifadesinden sonra serbest bırakıldı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:46
Terim'in kavga olayında yeni gelişme
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ÇEŞME Alaçatı'da  Türkiye  Futbol Direktörü  Fatih Terim'in damadı  Volkan Bahçekapılı'nın sahibi olduğu restoran ile yanında bulunan  Adana Demirspor eski Başkanı  Selahattin Aydoğdu'nun sahibi olduğu kebap restoranın çalışanları arasında 'tente açma' nedeniyle önceki gece 00.00 sıralarında tartışma yaşandı. Garsonların birbirlerine masa ve sandalyeler fırlattığı olaya  Fatih Terim'in de karıştığı ileri sürüldü. Kavganın ardından restoran çalışanları birbirlerinden şikayetçi olmuştu.

GÖZALTINA ALINDI, İFADESİNDEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Kavgadan bir süre sonra olayın görüntüleri, " Fatih Terim mekan bastı" yorumlarıyla sosyal medyaya yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde tehdit içeren sözler nedeniyle  Türkiye  Futbol Direktörü  Fatih Terim,  Selahattin Aydoğdu'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Aydoğdu,  Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "basın yoluyla hakaret ve tehdit" suçlamasıyla gözaltına alındı.  Sabah saatlerinde Aydoğdu serbest kalırken, Terim'in bugün ifade vermesi bekleniyor.

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Türkiye CumhuriyetiSelahattin AydoğduVolkan BahçekapılıAdana DemirsporFatih Terim
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