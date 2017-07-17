Terim'in kavga olayında yeni gelişme

ÇEŞME Alaçatı'da Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'nın sahibi olduğu restoran ile yanında bulunan Adana Demirspor eski Başkanı Selahattin Aydoğdu'nun sahibi olduğu kebap restoranın çalışanları arasında 'tente açma' nedeniyle önceki gece 00.00 sıralarında tartışma yaşandı. Garsonların birbirlerine masa ve sandalyeler fırlattığı olaya Fatih Terim'in de karıştığı ileri sürüldü. Kavganın ardından restoran çalışanları birbirlerinden şikayetçi olmuştu.

GÖZALTINA ALINDI, İFADESİNDEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Kavgadan bir süre sonra olayın görüntüleri, " Fatih Terim mekan bastı" yorumlarıyla sosyal medyaya yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde tehdit içeren sözler nedeniyle Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Selahattin Aydoğdu'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Aydoğdu, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "basın yoluyla hakaret ve tehdit" suçlamasıyla gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Aydoğdu serbest kalırken, Terim'in bugün ifade vermesi bekleniyor.