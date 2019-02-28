Terfi ettirilmeyen çalışan istifa edip kıdem tazminatını alabilir mi?

İŞ yerinde terfi ettirilmeyen çalışan, bu sebeple iş sözleşmesini feshedebilir mi? Çalışanlar bu soruya cevap ararken hangi şartlar altında terfi konusunun kendilerine feshi hakkı kazandıracağını da öğrenmek istiyor.

TERFİ ALAMAYAN ÇALIŞAN HAKLI FESİH YAPIP TAZMİNATLARINI ALABİLİR Mİ?

Çalışana maddi ve manevi faydaları olan terfi konusunda işverenin buna mecbur olup olmadığına bakmak gerekir. İş sözleşmesinde, iş yeri yönetmeliğinde ya da toplu iş sözleşmesinde terfiye yönelik hüküm ya da kriterler var mı bunlar bakmak gerekir. Eğer terfi koşulları belirlenmişse işveren buna uymak zorundadır. Eğer işveren açık bir biçimde sözleşmeye uymuyorsa çalışanın haklı nedenlerle is sözleşmesini feshetme hakkı vardır.

Eğer terfi konusunda yazılı bir kaynak bulunmuyorsa burada da işverenin eşit davranma ilkesine uyup uymadığına bakılmalıdır. İş Kanunu'na göre; "İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz." Eğer işveren bazı işçileri terfi ettirip bazılarını ettirmiyorsa bunun objektif sebepleri olmak zorundadır.

Sözleşmelerde yazılı olarak terfi şartları bulunuyor ve çalışan buna uyduğu halde terfi ettirilmiyorsa ya da yazılı kriter olmadığı halde uygulamada benzer durumdakiler terfi ettirilip kimi ettirilmiyorsa ve bunun somut bir gerekçesi yoksa çalışan iş sözleşmesini haklı nedenlerle derhal feshedip kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ancak, işverenin somut ve objektif sebepleri varsa eşitlik ilkesine aykırı davranmadığı müddetçe terfi konusunda son karar işverenindir.