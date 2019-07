Tercümanlık bedeline dikkat

Toygar DİM - ÖZEL HABER

ALANYA ve Çevresi Tercümanlar Derneği (ALÇED) Alanya Başkanı ve Türkiye Çevirmenler Federasyonu (TÜRÇEF) Genel Sekreteri Kemal Değirmenci, noterlerde alınan tercümanlık ücretlerinin yüksek olduğunu belirtti. TÜRÇEF olarak çeviri bedelini 100-150 TL olarak belirlediklerini ifade eden Değirmenci, ancak noterlerde bu işlem için 800 hatta bin TL’ye kadar ücret talep edildiğini belirterek söz konusu fiyat karmaşasının yasal bir düzenleme olmamasından kaynaklandığını ifade etti.

Değirmenci açıklamasında, “Noterdeki tercümanların vekalet ücreti için 100 liradan 800 liraya kadar verdiği fiyatlar çok absürt. Çünkü burada yapılan işlem 5 dakikanızı almıyor. TÜRÇEF olarak vekalet sözlü çeviri bedelini 100 ila 150 TL olarak belirledik. Maalesef noterde bu işlem için 800 hatta bin TL ücret talep ediyor. Bir fiyat kanunu olmadığından dolayı insanlar bu durumdan mağdur oluyor. Normalde vekalet ve sözlü çeviri ücreti 100-150 TL arasında. O yüzden daha fazla olması anlamsız. Noterde ve dışarıdaki çevirmenlerin ofis kirası, elektriği, suyu, vergisi, personel gideri gibi hiçbir masrafı olmadan ve hiçbir müşteriye reklam ve yatırım yapmaya gerek duymadan Alanya’da herhangi bir noterin binasına gidip, bir masaya çöküp gelen müşterilere kafasına göre fiyat veriyor. Sonra da o müşteri bu çevirmeni aradığında hangi noterde olduğu belli değil. Yani bunların yeri yok, yurdu yok. Biz federasyon olarak böyle hizmet vermesine anlam veremiyoruz” dedi.

‘ÇEVİRMENLİK ÜLKEMİZDE KANUNU OLMAYAN BİR MESLEK’

Türkiye'de çevirmenlik mesleğinin yurt dışına kıyasla kanunsuz bir şekilde yürüdüğünü belirten Değirmenci, “Maalesef çevirmenlik ülkemizde standardı ve kanunu olmayan bir meslek. Yurt dışında çevirmene yapacağı işi söylersiniz, çevirmen sizin işinizi yapar, makbuzunu ve faturasını keser, tasdikler ve sizin tekrardan notere gitmenize gerek kalmaz. Bizim ülkemizde maalesef öyle değil, örneğin çevirmenlik yapıyorum, dili aktaran kişi ben oluyorum fakat noter tasdiklemediği sürece bizim imza ve kaşemiz geçersiz sayılıyor. Yani burada sormak lazım, noter neyi tasdikliyor? Noter bütün dünya dillerini anlıyor mu? Anlamadığı bir şeyi nasıl kontrol ediyor? Yani oradaki rakamlara mı bakıyor? Ya da çok farklı bir bilgi erişim sistemi var da bizler mi bilmiyoruz. Tabi ki biliyoruz bunların hiçbiri değil. Fakat böyle bir kanun çıkartmışlar, noterleri daha fazla nasıl zengin edebiliriz diye. Diğer çevirmenler var, tapu takipçilerinin yanında. Takipçilerin ayakçılığını yaparlar. Aynı zamanda oraya gelen müşterilerine çevirmenlik yaparlar. Bunlar da orda aldıkları paraları çalıştıkları takipçileriyle yarı yarıya bölüşürler. Burada da mutlak aynı fiyatlardır. Hiçbirinin sabit bir fiyat listesi yoktur. En önemlisi kurumsal olmuş, yanında çalışanların yeri yurdu belli, vergisini, elektriğini ve suyunu ödeyen, reklam bütçesi ayırıp reklam veren, yatırım yapan, uzun vadeli her zaman aynı yerinde fiyat listesi bulunduran, kurallara uygun, her şeyini şeffafça gösteren tercüman ofisleri vardır. Alanya’da bunlardan saysanız 2 veya 3 tane çıkar veya çıkmaz” dedi.

‘SADECE DİLİ BİLMEK YETMİYOR’

TÜRÇEF Genel Sekreteri Değirmenci, “Çevirmenlerin eğitimi, sertifikası ve denetimi yok. Birçoğu yurt dışındaki diplomalarını Türkiye’de çevirerek yabancı bir dil bildiğini göstermesi noterlerde yeterli oluyor. Burada genellikle çoğunluğu Rus olmakla birlikte zamanında Türk’le evlenmiş veya Türk vatandaşı olmuş kişilerde, herhangi bir kurumda Türkçe bildiğini gösteren belge aldığında, noterlerde çevirmenlik yapabiliyor. Biz Türkiye Çevirmenler Federasyonu olarak yılda bir defa kesinlikle kendi içimizde yapılan yeterlilik sınavları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca en son Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nin yaptığı bir tercümanlık sınavı vardı. Çok zor geçen bir sınavdı. Bunlara katılmak zorunda oluyoruz. Biz Türkiye Çevirmenler Federasyonu üyeleri ve Global Tercümanlık olarak Alanya’da sorumluluk sigortası bulunduran tek tercümanlık ofisi olduğumuzu söyleyebilirim. Sorumluluk sigortasının faydalarını şu şekilde açıklayabilirim, sonuçta insanız, bir rakamı veya telaffuzu yanlış yazmış olabiliriz. O yüzden buradan doğacak tüm maddi zararları bizim sorumluluk sigortası karşılamış oluyor. Böylelikle müşterimizin mağduriyetlerini giderebiliriz. En azından herhangi bir yanlışta veya da hatalı bir çeviride böylelikle müşterimize böyle bir kolaylık sağlıyoruz. Sorumluluk sigortasının dışında sertifika, yılda bir yeterlilik sınavı ve testleri yapmak mecburiyetindeyiz. Ayrıca sadece dil bilmek değil, dilin kültürünü, aktarışını, işleyişini ve aynı zamanda yapmış olduğunuz mesleki alanda bir hukuk çevirisi, tıp çevirisi ve arkeoloji çevirisi bilmesi gerekiyor. Bunların üzerine çalışan personellerimiz olduğundan dolayı biz kendi aramızda en zor çeviriyi bile çözebiliyoruz. Şu an ortalama 500’ün üzerinde aktif çalışan üyemiz var. Bunun dışında tabi ki Avrupa’da da üyelerimiz var. Başta Almanya olmak üzere, Fransa, İsviçre, Avusturya, Rusya, Azerbaycan ve bu bölgelerde de aynı zamanda bizim tercüman üyelerimiz olduğundan dolayı çok donanımlı hizmet verme şansımız oluyor" ifadelerini kullandı.