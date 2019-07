HER yıl tatillerini Alanya'da geçiren, Alanya ve Alanyaspor dostu isimlerin tercihleri yine Alanya oldu.

28 Temmuz Pazar günü hem tatil, hem de teşekkür için Alanya'ya gelecek olan İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı ve sanatçı Şebnem Ceyhan, aynı zamanda Gala TV'de her hafta ekranlara gelen programları 'Spor, Sanat, Panorama' için çekimler yapacaklar. Genç başkan Subaşı ve sanatçı Şebnem Ceyhan, Alanya tatillerinde Türk sporuna büyük hizmetler veren Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu da ziyaret ederek bir teşekkür plaketi sunacaklarını söylediler. Subaşı ve Ceyhan "Aynı zamanda her zaman yanımızda olan Yeni Alanya Gazetesi'ni de ziyaret ederek bir teşekkür plaketi sunmaktan çok mutlu olacağız. Kendi platformlarımızda gücümüz yettiğince Alanya ve Alanyaspor'un elçisi olmaktan onur duyacağız" dediler.