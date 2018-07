'Tercihiniz toplu taşıma olsun'

12 TEMMUZ Perşembe gününe kadar sürecek olan toplantıya Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Christian Berger, Türkiye Belediyeler Birliği Yönetimi, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve üye belediyelerden temsilciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Türkiye’de 91 belediyenin tek çatı altında buluştuğunu söyledi. Belediyelerin her alana yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu belirten Güngör, "Genel olarak bizim görevimiz, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, belediyelerimizin eğitim ihtiyacını karşılamak ve belediyelerle ilgili her türlü sorun alanlarını tespit ederek, bunları ilgili makamlara bildirip takipçisi olmak. Biz de bu gayretle hedefimize bu çalışmalarla devam ediyoruz" dedi.

‘TECRÜBE PAYLAŞIMI BAŞARIYA

TAŞIYAN EN ÖNEMLİ UNSUR’

Ardından kürsüye davet edilen Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı AK Parti’li Hakan Tütüncü, Türkiye Belediyeler Birliği’nin bölgedeki yerel birliklerle çok iyi iletişimin ve işbirliğinin olduğunu, belediyecilikte tecrübe paylaşımını başarıya taşıyan en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Christian Berger, toplantı ve Türkiye’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantı arasında gazetecilere açıklama yapan Berger, yapılan etkinlikte sadece AB için değil, Türkiye'de de Avrupa Hareketlilik Haftası’nı başlatmak için bulunduklarını söyledi. Hareketlilik kapsamında geçtiğimiz yıllarda 7 ilin katılım gösterdiğini aktaran Berger "Bu vesileyle burada katılımcı şehir sayısını artırmayı umuyoruz. Özellikle Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkür ediyorum. Kentsel ulaşım konusunda en büyük yükü belediyelerimiz üstlenmekte. Bugünün şehirlerinde karşılaştığımız problemlerde bulunacak çözümlerde devreye giren ilk taraf elbette belediyelerimiz ve her yıl Eylül ayının 3’üncü haftasında Hareketlilik Haftasını Türkiye'de icra ediyoruz ve tabi katılan diğer ülkelerimiz de oluyor. Ana temamız kişileri daha fazla toplu taşıma araçlarından faydalanmasıdır. Ama asıl vurgulanması gereken konu, toplu taşıma araçlarda çeşitliliğin artırılmasıdır. Bu tema konusunda çalışmalarımız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

‘YOLLARDA OLAN KAZALARDA

HİÇBİR HAYAT KAYBI OLMASIN’

Ulaşım hakkında değerlendirmeler de de bulunan Berger, "Tecrübeyle sabittir ki, 5 kilometreden fazla mesafeyi kişiler özel araçlarıyla kat etmeyi tercih ediyorlar. Bu yılın ana teması olan hareketlilik kapsamında bizler kişilerin özel araçlarıyla değil toplu taşıma araçları olan otobüs, tramvay, bisiklet hatta kişinin kendisinin bizzat yürüyebileceği çeşitlilikte yönlendirebilmek istiyoruz ve diğer temamız da bir kısaltmadan oluşuyor. Avrupa'da ölümcül sonuçlarla ya da hayatının kaybedilmediği gibi bu tarz kazaların en aza indirebilmesini içeren bir tema. Bu temanın da bize verdiği mesajı, 19 Eylül itibariyle vermeye çalışıyoruz. Yollarda olan kazalarda hiçbir hayat kaybı olmasın" diye konuştu

‘TREN KAZASINDA ÇOK ÜZGÜN

OLDUĞUMU BELİRTMEK İSTERİM’

Çorlu’da yaşanan tren kazasına da değinen Berger, "İstanbul-Edirne arasındaki demiryolunda gerçekleşmiş olan tren kazası nedeniyle çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. AB olarak başsağlığı mesajlarımız ve üzüntülerimizi ilettik. Ayrıca Türkiye ile AB arasında demiryollarının inşası ve demiryollarının güvenliğinin artırılmasına yönelik devam ettirdiğimiz ciddi anlamda çalışmalar var. Özellikle AB yüksek temsilcimiz, Türk temsilcilerle görüşme gerçekleştirdi. AB'nin Türkiye'deki demiryolları ile Asya ayağındaki demiryollarındaki boşluğun tamamlanması ile ilgili, AB'nin verdiği destekten de detaylı şekilde bahsettiler ve bu bağlamda Türk yetkililerle yakın işbirliğimizi devam ettireceğiz" dedi.