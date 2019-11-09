Tepki çeken Haluk Levent'e bir eleştiri de CHP'li eski vekilden geldi!
Haluk Levent'in Antalya'da siyanürden zehirlenerek ölen 4 kişilik aileden baba Selim Şimşek'le ilgili yaptığı paylaşıma bir eleştiri de eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi. Yarkadaş, ünlü şarkıcıya "Son yorum olmadı, biraz empati lütfen" yorumunu yaptı.
ANTALYA'DA 8 katlı bir binanın en üst katındaki dairede Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in ölü bulunmasının ardından ailenin siyanürden zehirlendiği valilik tarafından doğrulandı. Baba Selim Şimşek'in ölmeden önce maddi sıkıntı çektiği satırlarını yazdığı mektup detayı ise yürek burktu.
BİR ELEŞTİRİ DE CHP'Lİ ESKİ VEKİLDEN GELDİ
Tüm ülkeyi derinden etkileyen olay sonrası ünlü şarkıcı Haluk Levent'in baba Selim Şimşek için yaptığı paylaşım ise eleştiri oklarının hedefi oldu. "Orada eşine ve iki yavruya kıymış katil bir baba var! Ne olursa olsun bu bir cinayettir" diyen Levent'e bir tepki de eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi.
"BİRAZ EMPATİ LÜTFEN"
Yarkadaş, yaptığı yardımlarla gönüllerde taht kuran ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent'in paylaşımına"Son yorum olmadı. Biraz empati lütfen." yorumunu yaptı.
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