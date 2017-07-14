Tepki çeken 15 Temmuz partisi için karar verildi

BUNDAN bir yıl önce FETÖ'nün millet iradesine darbe vurma girişimi yine milletin direnişiyle püskürtüldü ve destan yazıldı.
PARTİYLE KUTLAYACAKLARDI
Konya ve Antalya/Kemer’de iki şubesi bulunan ünlü gece kulübünü15 Temmuz'un yıldönümünde Demokrasi Partisi düzenlemeye kalktı. “Kırmızı/beyaz giyinen ya da Türk Bayrağı ile gelen herkese ücretsiz giriş” anonsuyla dün gece reklamı yapılan ve sosyal medyada yoğun eleştirilere neden olan parti, birkaç saat sonra iptal edilmek zorunda kaldı.
TEPKİLER GERİ ADIM ATTIRDI
Söz konusu işletme daha sonra gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaparak partinin iptal edildiğini duyurdu ve özür diledi.
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