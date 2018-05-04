Tepe Camisi'ne görkemli açılış

ESKİ caminin yıkılmasının ardından yeniden inşa edilen Tepe Camii’nin açılış törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Müftüsü Mustafa Topal, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tepe Muhtarı Hamza Durna, bu caminin yapılmasının en büyük hayallerinden biri olduğunu belirterek, ”4 yıl önce muhtar olduğumda buradaki eski camiyi yıkıp yenilemekti. Sizlerin ve mahalle halkının sayesinde bu camiyi yıkıp yenilemek bize nasip oldu. 2016 yılının nisan ayında temelini attığımız camimizin açılışını yapıyoruz. Bu camimizin inşaatına başladıktan sonra darbe olayıyla karşı karşıya kaldık. Ardından turizm kötü gitti. Ama bütün olumsuzluklara rağmen hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Hayırseverler ve mahalle halkı sahip çıktı. Böyle güzel bir eser ortaya çıktı. Bu eserin yapımında maddi manevi yardımlarını esirgemeyen başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e, Alanya Müftüsü Topal’a, eski muhtarımız Ali Akıllı’ya ve yardımda bulunan isimlerini sayamadığım herkese teşekkür ediyorum” dedi. Müftü Topal, Türk milletinin camilere verdiği öneme dikkat çekerek, ”Bu camimizin açılışına eriştiren rabbimize hamt olsun. Cami müminlerin birikme yeridir. Cami insanların toplandığı biriktiği yer demek. Diğer Müslüman memleketlerde cami kelimesi yok. Onlar mescid derler. Caminin karşılığı Arapçada mescittir. Sadece bizim kültürümüzde Müslüman Türk kültüründe mescidin adı camidir. Türk milleti olarak birlik beraberlik, kardeşlik duygusundan dolayı cami adını verdiğimizi düşünüyorum. Zaten bir araya toplayan demek olduğu için ben buna inanıyorum. Peygamber efendimiz Mekke’den Medine’ye hicret etmiş. 13 günlük yolculuktan sonra Medine’ye geliyor. Kuba denilen yerde 3 gün dinleniyor. O üç gün içerisinde oraya cami yapıyor. Cami birlik demek burada bizi birleştiren rabbimize şükürler olsun. Bu camide emeği geçen katkı sağlayan destek veren herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun. Maddi manevi destek veren herkese teşekkür ve dua ediyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından açılış kurdelesini Hüseyin Er, Mustafa Topal, Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Güney ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan birlikte kesti. Cemaat, açılışın ardından Cuma namazını kıldı.