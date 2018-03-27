Teneffüslerde yerlere oturma çilesi sona erdi

Haber: Alper KUTAY

PARK ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, okullardan gelen talep üzerine Türkler, İMKB Sosyal Bilimler Lisesi, Aynur Hasan Sipahioğlu İlkokulu, Yanıklar İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu bahçesine toplam 17 piknik masası ve 25 oturma bankı koydu. Yapılan hizmetten memnun kalan okul yönetimi ve öğrenciler, “Öğle yemeklerini yerken ve dinlenmek istediğimizde oturacak yer sıkıntısı çekiyorduk. Oturma bankları ve piknik masalarının okulun bahçesine konulması çok iyi oldu. Şimdi bu ihtiyaçlarımızı daha rahat gideriyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e eğitim kurumlarına verdiği destekten ötürü teşekkür ediyoruz" dediler.

