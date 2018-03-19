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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Temizlikçi, uçakta battaniyenin altında bulduğu serveti iade etti

THY'de yer hizmeti personeli uçakta temizlik yaptığı sırada bir battaniyenin altında unutulan 293 bin TL değerinde döviz, akıllı telefon ve saat buldu. Personel bulunan eşyaları yöneticilerine teslim etti

Temizlikçi, uçakta battaniyenin altında bulduğu serveti iade etti

THY'de yer hizmeti personeli uçakta temizlik yaptığı sırada bir battaniyenin altında unutulan 293 bin TL değerinde döviz, akıllı telefon ve saat buldu. Personel bulunan eşyaları yöneticilerine teslim etti

19 Mart 2018 Pazartesi 11:17
Temizlikçi, uçakta battaniyenin altında bulduğu serveti iade etti
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TÜRK Hava Yolları'na yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) çalışanı, örnek bir davranışa imza attı. TGS'de çalışan Ahmet Kanat, Türk Hava Yolları uçağında temizlik yapıldığı sırada bir battaniyenin altında yüz binlerce TL değerinde döviz, akıllı telefon ve saat buldu. Personel bulunan eşyaları tutanakla birlikte yöneticilere teslim etti.

BULUNAN EŞYALAR SAHİBİNE İADE EDİLDİ

Kuveyt- İstanbul uçağında temizlik yapıldığı sırada koltuk üzerinde bulunan bir battaniyeyi kaldıran Ahmet Kanat isimli TGS personeli, 71 bin 420 Dolar, 2 bin 700 Euro, 40 Türk Lirası, 1 adet akıllı telefon ile 1 adet de kol saati buldu. Toplam değeri 293 bin TL değerindeki nakit para ile telefon ve kol saatini tutanakla birlikte yöneticilerine teslim etti. Atatürk Havalimanı'nda yaşanan olayda Kanat'ın teslim ettiği uçak içi buluntu eşya sahibine verildi.

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Anahtar Kelimeler:
THYKuveytTGSAhmet KanatTürk Hava Yolları
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