Tellerin direk dansı: Kızlarpınarı’nın 22 yıllık kanayan yarası

AEDAŞ uyuyor mu? Alanya'nın en merkezi mahallelerinden biri olan Kızlarpınarı'nda elektrik direkleri ve kablolar tehlike saçıyor. Öte yandan takvimlerin 2019'u gösterdiği günümüzde, yani 21. yüzyılda var olan bu çağ dışı uygulama da tepki çekiyor. Kızlarpınarı Muhtarı Mehmet Çorbacı, yaklaşık 20 yıldır sürünceme de olan sorunun çözüme kavuşabilmesi adına yetkililere Dim TV (dimtv.tv) aracılığıyla çağrıda bulundu.

‘BURASI ALANYA, BU GÖRÜNTÜ HOŞ MU?’

Çorbacı “Benim çocukluğum burada geçti ama her yerde elektrik akımı yer altındayken burada elektrik hala direklerle iletiliyor. Yerel halkın ve turistlerin sık kullandığı bir yol burası. Bu görüntüden utanıyoruz. Yetkililere daha önce de ilettik ama burası hala yer altına alınmadı. Mahalle halkı elektriğin yer altına alınmasını istiyor, insanlar korkuyorlar. Özellikle kışın rüzgarlı havalarda bu elektrik telleri birbirine değiyor ve yangına neden oluyor. Elektrik telleri evlere de çok yakın. Birçok sıkıntı yaşanıyor. Burası Alanya’nın hem girişi hem de çıkışı, bu görüntü hoş değil” ifadelerini kullandı.

MAHALLE HALKI İVEDİLİKLE ÇÖZÜM İSTİYOR

Öte yandan mahalle sakinlerinden Osman Belen de tehlikenin boyutuna dikkat çekti ve “Geçtiğimiz kış burada elektrik telleri birbirine değerek şase yaptı. Cereyanlar kesildi, yetkilileri çağırdık. Bu durumu her sene yaşıyoruz. Bütün mahallenin elektrikleri gitti. Büyük bir yangın da çıkabilir. Biz mahalle halkı olarak elektriğin yer altına alınmasını istiyoruz” dedi.