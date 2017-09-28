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Televizyon kanalı kurup, Misak-ı Milli sınırları ile hava durumu sundu

Sisi lakaplı ünlülerin menajeri Seyhan Soylu, kendi kurduğu televizyon kanalında hava durumu sunarken Kerkük, Musul, Süleymaniye, Varna ve Selanik'i Türkiye sınırları içinde gösterdi

Televizyon kanalı kurup, Misak-ı Milli sınırları ile hava durumu sundu

Sisi lakaplı ünlülerin menajeri Seyhan Soylu, kendi kurduğu televizyon kanalında hava durumu sunarken Kerkük, Musul, Süleymaniye, Varna ve Selanik'i Türkiye sınırları içinde gösterdi

28 Eylül 2017 Perşembe 15:42
Televizyon kanalı kurup, Misak-ı Milli sınırları ile hava durumu sundu
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SİSİ lakaplı  Seyhan Soylu "Osmanlı TV" adıyla kendi televizyonunu kurdu. Ve ekrana çıkıp "Misak-ı Milli Hava Durumu"nu sundu.

EN ÇOK İZLENENLER ARASINA GİRDİ

Soylu, kullandığı ağır  Osmanlıca dil ve üslup izleyenleri hayrete düşürdü. Soylu'nun "Misak-ı Milli Hava Durumu" sunduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

"OH MİS KOKULU BİZİM TOPRAĞIMIZ"

Kerkük,  Musul,  Süleymaniye,  Varna ve Selanik'i  Türkiye sınırları içinde gösteren  Sisi'nin illere göre hava durumunu anlatırken, Orta Anadolu'ya sıra gelince dönüp haritayı koklaması ve "Oh mis kokulu bizim toprağımız" demesi dikkat ç

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Türkiye CumhuriyetiAbdülfettah El SisiAbdullah SisiSüleymaniyeOsmanlıca
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