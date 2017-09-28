Televizyon kanalı kurup, Misak-ı Milli sınırları ile hava durumu sundu

SİSİ lakaplı Seyhan Soylu "Osmanlı TV" adıyla kendi televizyonunu kurdu. Ve ekrana çıkıp "Misak-ı Milli Hava Durumu"nu sundu.

EN ÇOK İZLENENLER ARASINA GİRDİ

Soylu, kullandığı ağır Osmanlıca dil ve üslup izleyenleri hayrete düşürdü. Soylu'nun "Misak-ı Milli Hava Durumu" sunduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

"OH MİS KOKULU BİZİM TOPRAĞIMIZ"

Kerkük, Musul, Süleymaniye, Varna ve Selanik'i Türkiye sınırları içinde gösteren Sisi'nin illere göre hava durumunu anlatırken, Orta Anadolu'ya sıra gelince dönüp haritayı koklaması ve "Oh mis kokulu bizim toprağımız" demesi dikkat ç