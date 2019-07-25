Telefona dalan kadına tramvay çarptı

OLAY, saat 15.00 sıralarında İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Bağdat Caddesi yönüne giden tramvay, elinde telefon ile yürüyen ve aniden tramvay yoluna giren Rahmiye K. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, bir diğer yandan sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahalesini yapmasının ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, kaza sebebiyle tramvay seferlerinde yarım saatlik aksama meydana geldi. Trafik kontrollü şekilde verilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Yaralı kadının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

