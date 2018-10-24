Telefon kamerasından izleniyorsunuz! İşte korunmanın yolları

ÖZEL hayatın gizliliği endişesi, teknolojiyle birlikte daha da arttı. Telefon, bilgisayar, tablet ve hatta akıllı televizyonlardaki kamera ve mikrofon üzerinden evinizde anbean izleniyor olabilirsiniz. İşte tehditler ve korunma yolları...

2 Görevimiz Tehlike 5'te bir ajan, internete bağlı tüm cihazların (telefon, güvenlik kamerası, bilgisayar vs.) kamerasına elindeki tabletle erişerek yüz tanıma sistemiyle, aradıkları kişiyi dünyanın herhangi bir yerinde tespit edebiliyordu.

3 Posta'dan Erdal Kaplanseren'in haberine göre bu ve benzeri yöntemlerle gözetleme sadece filmlerde değil, gerçek hayatta da var! Cihazlarınızın kamerasından sizi izliyor ve mikrofonundan dinliyor olabilirler. Dünyada bunu kötü niyetli bilgisayar korsanları, şirketler ve bazı gizli teşkilatlar yapıyor.

4 Evinizdeki internete bağlı cihaz sayısının artması daha fazla konfor sağlamış olabilir fakat şu da bir gerçek ki, bu durumda internet de size bağlı oluyor! Evinizdeki bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı TV'nin yanı sıra güvenlik kamerası ve bebek takip monitörü gibi cihazlar da gizli gözler için mükemmel birer araç. Birileri gündelik hayatınızı en doğal haliyle izliyor olabilir.

5 Akıllı telefonların kamera ve mikrofonlarına uzaktan erişimin mümkün olduğunu kanıtlayan pek çok vaka gördük. Telefon kameranız çalıştığında ekranda o görüntü yer alıyor değil mi? Bunu da çözmüşler! Açılan görüntü tam ekran yerine, kullanıcının göremeyeceği şekilde bir piksel içinde çıkıyor.

6 Bu sayede biz telefonumuzda herhangi bir hareket fark etmeden, o sırada kameramız görüş açısında görüntülü ve sesli kayıt alabiliyor.

7 Instagram'da profilinizi ziyaret edenleri bildirdiğini iddia eden bazı uygulamalar bir ajan gibi telefonunuza sızarak uzaktan izlenmenizi mümkün kılıyor. Telefonunuza indirdiğiniz uygulamalar konusunda çok dikkatli olmalısınız.

8 Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in paylaştığı bir fotoğrafında, arkasındaki dizüstü bilgisayarında bir detay dikkat çekti. Zuckerberg'in bilgisayar kamerası ve mikrofonu, bantla kapatılmıştı. Bu yöntem oldukça etkili olabilir.

9 Bilgisayar kamerası ve mikrofonunuzu siz de bu şekilde kapatabilirsiniz. Bilgisayarınıza kurduğunuz yazılımlara ve ziyaret ettiğiniz sitelere dikkat edin. Ayrıca güncel bir güvenlik yazılımı kullanmanızda da fayda var.

10 AMERİKAN ŞİRKETİ PATENT ALDI Yeni nesil akıllı TV'lerde de kamera ve mikrofon bulunuyor ve hepsi internete bağlı. Evet, oradan da izleyebilirler! Üstelik bunu yasal olarak da yapabilirler. Amerikan iletişim devi Verizon'ın dijital video kaydedici ve dijital TV yayını alıcısı gibi cihazlar için aldığı bir patente bakalım: Amaç, "iç mekân eylemlerini" tespit ederek izleyiciye uygun reklamlar yayımlamak. Bu nasıl olacak?