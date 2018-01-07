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Telefon jokeri için aradığı ismi gören gözlerine inanamadı

'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının telefon jokeri için aradığı isim kendisine ikizi kadar benziyordu. Durum böyle olunca ekran başındakiler kısa süreli şaşkınlık yaşadı

Telefon jokeri için aradığı ismi gören gözlerine inanamadı

'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının telefon jokeri için aradığı isim kendisine ikizi kadar benziyordu. Durum böyle olunca ekran başındakiler kısa süreli şaşkınlık yaşadı

07 Ocak 2018 Pazar 11:16
Telefon jokeri için aradığı ismi gören gözlerine inanamadı
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ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının telefon jokeri için aradığı kişiyi görenler gözlerine inanamadı.

"TELEFON JOKERİNDE KENDİNİ ARAYAN YARIŞMACI"

Öyle ki yarışmacının 125 bin TL'lik soruda telefon jokeri için aradığı isim kendisine ikizi kadar benziyordu. Durum böyle olunca ortaya çıkan tablo için "Telefon jokerinde kendini arayan yarışmacı" yorumları yapıldı.


MİLYONLARCA KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Yarışmanın geçtiğimiz aylarda yayınlanan bölümünde yaşanan bu ilginç olayın videosu, paylaşım sitelerinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.

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