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Teleferik'ten Yeni Alanya'ya tazminat davası! 'Sert kayaya çarptınız'

Alanya Teleferik A.Ş, fahiş fiyat tarifesini gündeme taşıyan Yeni Alanya'ya tazminat davası açtı

GÜNCEL 23.08.2019, 23:42 23.08.2019, 23:45 Enes Subaşı
Teleferik'ten Yeni Alanya'ya tazminat davası! 'Sert kayaya çarptınız'
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DAVAYA ilişkin Twitter'da bir değerlendirme yapan Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim "Toplumsal duyarlılığı dile getirmek mi suçumuz? Yavuz hırsız ev sahibini bastırır demiş atalar. Ama, sert kayaya çarptınız. Kanıtlama hakkımızı kullanacağız. Yediğimiz kazığı ve çifte fiyatın Anayasa’ya aykırı olduğunu ispat edeceğiz" dedi.

#Alanya Teleferik
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