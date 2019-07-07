Teleferik'e 'Alanya yerli 10 TL' ibaresi: Yerliye lütuf, turiste kazık

ÖZEL HABER - Ramazan ÖZDEMİR

GÜNLERDİR Alanya’nın gündeminde olan Alanya teleferik fiyatlarıyla ilgili Alanya’da yaşayan vatandaşlara 'Teleferik 10 TL' uygulaması başlamış olsa da kararın fiyat tarifesinde yer almaması ve resmi bir açıklama yapılamaması tepkilere yol açmaya devam ediyor.

Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e de yönlerdiği mesajında “Alanya teleferikte ‘Alanya Yerli’ tarifesi resmen başladı. Şimdiye kadar neden yoktu? İlla manşete mi çıkmanız gerekiyordu? Yine söylüyorum; ‘Alanyalıya indirim var’ diyerek 28 liralık soygununuza göz yumacak değiliz. Peşindeyiz” dedi.

‘BU ÇOK BÜYÜK BİR AYRIMCILIKTIR’

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında ayrımcılığa neden olacağı ifade edilen uygulama ile ilgili CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Ben Alanya’da ikamet edene 10 TL, ilçe dışından gelen Türk vatandaşına 28 TL uygulamasına kesinlikle karşıyım. Ben 10 liraya binerken, mesela Gazipaşa’dan gelen misafirim 28 liraya binecek, bu doğru bir uygulama değil” diyerek, uygulamanın yanlış olduğunu belirtti. Başkan Karadağ, “Bu çok büyük bir ayrımcılıktır. Belediye encümeninde alınan kararlarla ilgili de şeffaflık olması gerekiyor. Katılımcı bir belediyecilik anlayışı ile alınan kararlar basınla, kamuoyu ile paylaşılmalı. Bu kararın paylaşılmaması doğru bir yaklaşım değil. Ben tek fiyat olması taraftarıyım. Fiyatlar belirlenirken kamuyu zarara uğratıcı ve popülist bir tavırda bulunmak doğru değil. Yatırımcı firma ile yapılan sözleşmede fiyatlarla ilgili hüküm nedir bilemiyoruz ama Türk vatandaşlarına fiyat uygulamasında tek fiyat geçerli olmalıdır” açıklamasında bulundu.

‘ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR’

Incoming temsilcilerinden Suat Çavuşoğlu da teleferik fiyatları hakkında çifte standart uygulandığına dikkat çekerek fiyatların herkes için aynı olması gerektiğine vurgu yaptı. Çavuşoğlu, “Saçma sapan alınmış bir karar. Resmi bir açıklama yapılmış değil. Zannediyorum ki yakın zamanda hem Teleferik A.Ş.’den hem de Alanya Belediyesi’nden bu karar açıklanır. Ama burada çifte standart var. Çifte standardın olması çok kötü, bizler hiçbir zaman dışarıdan gelen veya yerli turist diye tabir ettiğimiz insanları Alanya’da yaşayan insanlardan ayırt etmiyoruz. Alınmış bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Alanyaspor’a ve ALTAV’a gidecek paraların olması gayet iyi ancak bu kadar kısa mesafede bu kadar yüksek ücretlerin alınması doğru değil. Özellikle Türk turistleri taşıyan incoming firması olarak bu durumu tasvip etmiyoruz. Hem Alanya Belediyesi hem de Teleferik A.Ş.’nin bu durumu gözden geçirmesi gerektiğine inanıyorum. Alanya Belediyesi’nin bu konuda çalışma yapmasını bekliyorum. Çünkü gerçekten pahalı bir teleferiğe sahibiz. Diğer destinasyonlardaki teleferiklerle kıyaslayınca burası en pahalı destinasyon olarak geçiyor” diye konuştu.

‘FİYAT TARİFESİ HERKES İÇİN AYNI OLMALI’

Tüketici Hakları Derneği Alanya Şube Başkanı Cemal Şencan, Alanyalıya 10 TL fiyat uygulamasının yanlış olduğunu, herkes için aynı olması gerektiğini belirtti. Şencan, “Bu tür hizmetler halk tarafından erişilebilir olmalıdır. Bu elzem bir ihtiyaç değil, bir eğlence aracı. Alanya’yı ziyaret eden bir Türk vatandaşı hatta yabancı turistler de fiyat ayrımı olmadan bu hizmetten yararlanmalıdır. Alanya dışından misafirimiz geldiğinde ayrı fiyat tarifesi üzerinden aynı teleferiğe binecek olmak yanlıştır. Bir aile gezmeye çıktığında, çocuk ‘Haydi teleferiğe binelim’ dese, cebinde eğlenmeye ayırabildiği belli bir meblağ olan anne ve baba bu isteği yerine getiremediğinde o çocuğun hayalleri yıkılır. Yerel yönetimler kar değil hizmet amacı gütmelidir. Tabii işletmeci firma ile yapılan sözleşmeye dair de bir açıklama yok, detayları bilemiyor. Açık söylemek gerekirse zaten yap-işlet-devlet modeli talan sistemidir, ölmüştür, emperyalist güçlerin getirdiği bir göz boyamadır, Türkiye’ye kazandırdığı bir şey yoktur. Yerel yönetimler halkı gözetmelidir. Fiyatlarda ayrımcılık haksızlıktır. Yabancı turisti de aptal yerine koymamak gerekir, kendisine uygulanan ücret ile diğerleri arasındaki farkı anlıyorlar. Bir şişe suyu 5 liraya satarak bu insanları küstürdük uzun zaman. Yerel yönetim gereğini yaparak fiyat tarifesini herkes için aynı yapmalıdır” dedi.