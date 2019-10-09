Tel Abyad ve Rasulayn'da 25 kilometre içeri girildi

TÜRKİYE'NİN güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenleyeceği harekat başladı. Harekat kapsamında Suriye tarafındaki Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler jetlerle vuruldu. YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda meydana gelen 4 patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı. Karadan bölgeye intikal yapan birlikler Tel Abyad ve Rasulayn'da 25 kilometre içeri girdi.

MEHMETÇİK İÇERİ GİRMEYE BAŞLADI

Sınırın diğer tarafındaki PYD işgali altında olan Rasulayn'dan dumanlar yükselirken, Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nden peş peşe F-16'lar yükseliyor. Jetlerle birlikte obüslerde mevzileri bombalıyor. Karadan da destek verilen operasyonda birlikler içeriye girmeye başladı.T el Abyad ve Rasulayn'da 25 kilometre içeriye kadar ilerlendi.