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Tel Abyad'da tuzak böyle yok edildi! Bakanlık görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirip tuzakladığı otomobilin tahrip edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı

GÜNCEL 27.10.2019, 16:49
Tel Abyad'da tuzak böyle yok edildi! Bakanlık görüntülerini paylaştı
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MSB'nin Twitter hesabından, paylaşılan görüntüde teröristlerce bomba yerleştirilip tuzaklanan otomobilin tahrip edilmesi yer aldı. 
 
Bakanlığın paylaşımında, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi" denildi.
 

#Tel Abyad
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