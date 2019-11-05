Tel Abyad'da buldular! Bakanlık imha edildiğini duyurdu

BAKANLIĞIN Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, Su Altı Savunma timlerimiz tarafından imha edildi" denildi.

TEL ABYAD'DA BOMBALI SALDIRI

Tel Abyad'da nüfusun daha az olduğu dış mahallelerinden birinde öğle saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale'den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananın olmadığı patlama sonrası çevrede araştırma yapan SMO askerleri bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırı sonrası sınır hattında yoğun önlem alındı.

MSB: TERÖRİST YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı, sivilleri hedef alan PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ya bombalı araçla saldırı düzenlediğini ve saldırıyı gerçekleştiren teröristin sağ yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama, şu ifadelere yer verildi:

"Eli kanlı PKK/YPG'li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15'te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek."

