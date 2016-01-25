Tekvando şöleni bugün başlıyor

26-31 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Şampiyona Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak. Şampiyonanın teknik toplantısı Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde dün gerçekleştirildi.

Teknik Toplantıya katılan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Taekwondo Federasyonu Genel Koordinatörü Ramazan Erçin, Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ve Alanya Belediyesi Spor Uzmanı Naim Namal, sporculara başarılar dilediler. Şampiyona bugün saat 09.00’da, 55 kilogram erkekler ve 49-68 kilogram bayanlar kategorileri ile başlayacak.