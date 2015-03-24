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Teknolojinin esin kaynağını öğrendiler

Mimarların ve öğrencilerin bir araya geldiği konferansta, teknolojideki birçok yeniliğin doğadan kaynaklı olduğu vurgulandı

Teknolojinin esin kaynağını öğrendiler

Mimarların ve öğrencilerin bir araya geldiği konferansta, teknolojideki birçok yeniliğin doğadan kaynaklı olduğu vurgulandı

24 Mart 2015 Salı 15:53
Teknolojinin esin kaynağını öğrendiler
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ALANYA Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi tarafından 'Biyomimetik' konulu konferans gerçekleştirildi. Üniversite binasındaki konferansa Altuğ Revnak Eti konuşmacı olarak katılarak doğa ve teknoloji alanında katılımcılara bilgiler verdi. AHEP Üniversitesi Mimarlık Topluluğu öğrencileri tarafından düzenlenen konferansa öğrencilerin yanı sıra Alanya'nın önde gelen mimar ve içmimarları da katıldı. Doğa Bilimleri Derneği Başkanı olan Altuğ Revnak Eti, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayarak biyomimetik, uzay bilimleri, çevre ve doğa bilimleri konusunda eğitimler aldı ve 3 binin üzerinde uluslararası konferans verdi. Doğadaki tasarımların bilim ve teknoloji tarafından taklit edilmesinin anlatıldığı konferansta Eti, öğrencilere tabiattaki mükemmel yaratılışı, teknolojinin ilerleyebilmesi için doğadaki olağanüstü olayların taklit ve kopya edilmesinin çok zengin bir kaynak olduğunu anlattı. Eti, tabiattaki çeşitli hayvanlardan ve böceklerden esinlenilerek helikopter, uçak, kamuflaj giysisi gibi ürün ve teknolojinin geliştirildiğine işaret etti.  Eti, "Milyonlarca yıldır kainatta ilahi bir denge var. Bu denge o kadar hassas ve üstün ki insanlık bilgi ve teknolojide ilerleyebilmek için tabiattaki mükemmellikleri taklit etmeye başladı. Bugün modern dünyada ileri teknolojide kullandığımız bütün teçhizat, olağanüstü yaratılan kâinattaki varlıkların taklit edilmesiyle oluşuyor" dedi. Konferans organizatörleri olan mimarlık öğrencileri Furkan Kürkçü ve Elif Çolak etkinlik sonrasında "Doğa Bilimleri Derneği Başkanı Eti'nin bizzat kendisinden 'Biyomimetik' konulu bu konferansı dinlemiş olmak güzel bir ayrıcalıktı. Hangi meslek grubundan olursak olalım hepimiz birer tasarımcıyız. Tasarımlarımızda doğadan esinlenmenin aslında en çevreci ve verimli yol olduğu gerçeğini bu etkinlik sayesinde öğrendik. İş hayatında örnek alabileceğimiz birçok noktaya değinen Eti'ye çok teşekkür ederiz. Kendisini dinlemek bizim için çok büyük bir keyifti" dediler.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 14:57
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KonferansÜniversiteAHEPHaberGüncelAlanya
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