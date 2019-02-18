Teknoloji yıldızları Alanya'da yetişecek 

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanyalı spor adamı Emin Müftüoğlu ile birlikte İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü Emre Kıldırgıcı’yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Alanya’da da kurulacak ve geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişeceği Deneyap Teknoloji Atölyesi hakkında bilgi alan Dim, “Ziyaretimiz gurur vesilesi oldu. Rüya proje için 135 kişi ile çıkılan yolda hedeflenen 5 bin başvuruya rağmen Antalya’da 10 bin 455 başvuru sağlandı. Ankara, İzmir ve Konya ile aynı sayı. Tebrikler” dedi. Deneyap Teknoloji Atölyesi Seçme Sınavı’nın 17 Mart 2019’da gerçekleştirileceğini söyleyen İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü Emre Kıldırgıcı, seçme sınavına katılan öğrencilere 60 soru sorulacağını ve 120 dakika süre verileceğini söyledi. Sınavda başarılı olan adayların ikinci bir sınava tabi tutulacağını kaydeden Kıldırgıcı, belirleyecekler 165 öğrenciye 10 farklı branşta Alanya Gençlik Merkezi’nde 3 yıl süreyle ücretsiz olarak eğitim verileceğini kaydetti.

10 AYRI BRANŞTA EĞİTİM ALACAKLAR

Atölyelerin amacı Türkiye’nin teknoloji kalkınma programı Milli Teknoloji Hamlesi’nin itici gücünü oluşturmak ve teknoloji üretme yetkinliği yüksek, genç bireyler yetiştirmek. Kurulacak Teknoloji Atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modeli ile 3 yıl boyunca uzman eğitimciler tarafından ücretsiz olarak, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zekâ gibi 10 farklı alanda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor.