"Teknoloji etkin kullanılmalı"

ALANYA Kaymakamı Erhan Özdemir, '8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası' nedeniyle bir basın bildirisi yayınladı. Hızla ilerleyen bilim ve teknolojinin, bireylerin ve toplumların yaşantısını çok güçlü bir biçimde etkilediğini belirten Özdemir, "Her gün yeni icatlarla tanışan insanoğlu, bu gelişime paralel olarak yaşamını değiştirip geliştiriyor. İnsanın yaşamını bu denli etkileyen, ufkunu açan, uygarlığı hızla geliştiren bilim ve teknolojinin önemi üzerinde durmak için her yıl 8-14 Mart günleri 'Bilim ve Teknoloji Haftası' olarak kutlanıyor. Ülkelerin çağa ayak uydurabilmesi ve kalkınmada söz sahibi ülkeler arasına girebilmesi ancak ve ancak bilgi toplumu anlayışıyla mümkündür. Artık tüm gelişmiş ülkeler güçlerini bilim ve teknolojiden alıyor. Gelişmiş ülkeler bilimsel araştırmalara önem vererek bu alanda büyük harcamalar yapıyor. Gelişmekte olan ülkemizin dünyada yaşanan bu hızlı değişimi ve gelişimi yakalamasının yegâne yolu, bilim ve teknolojiyi etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktan geçiyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta teknolojiyi toplumsal değerlerimizle kaynaştırmak ve onu bireysel ve toplumsal gelişimimizi sağlamak için kullanabilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle 8-14 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Bilim ve Teknoloji Haftası'nı kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım” dedi.