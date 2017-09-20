Teknoloji devi, en önemli birimini satıyor

KONUYA yakın kaynaklara göre Japon teknoloji devi Toshiba, hafıza çipi operasyonlarını satmak için Bain Capital ve Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'i seçti. Taraflar ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

KARAR BUGÜN AÇIKLANACAK

Kaynaklar, Toshiba Yönetim Kurulu tarafından alınan kararı bugün içinde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

GELİRLE ZARARINI KAPATACAK

Toshiba dünyanın ikinci büyük NAND hafıza çipi üreticisi olan biriminin satışından sağlayacağı gelirle, milyarlarca dolarlık Westinghouse nükleer yatırım zararını kapatmaya çalışacak.