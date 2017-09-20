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Teknoloji devi, en önemli birimini satıyor

Teknoloji devi Toshiba, hafıza çipi bölümünü Bain-SK Hynix ortaklığına satmaya karar verdi

Teknoloji devi, en önemli birimini satıyor

Teknoloji devi Toshiba, hafıza çipi bölümünü Bain-SK Hynix ortaklığına satmaya karar verdi

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:22
Teknoloji devi, en önemli birimini satıyor
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KONUYA yakın kaynaklara göre  Japon teknoloji devi  Toshiba, hafıza çipi operasyonlarını satmak için Bain Capital ve Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'i seçti. Taraflar ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

KARAR BUGÜN AÇIKLANACAK

Kaynaklar,  Toshiba Yönetim Kurulu tarafından alınan kararı bugün içinde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

GELİRLE ZARARINI KAPATACAK

Toshiba dünyanın ikinci büyük NAND hafıza çipi üreticisi olan biriminin satışından sağlayacağı gelirle, milyarlarca dolarlık Westinghouse nükleer yatırım zararını kapatmaya çalışacak.

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Toshiba
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