Teknoloji devi, en önemli birimini satıyor

KONUYA yakın kaynaklara göre Japon teknoloji devi Toshiba, hafıza çipi operasyonlarını satmak için Bain Capital ve Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'i seçti. Taraflar ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.
KARAR BUGÜN AÇIKLANACAK
Kaynaklar, Toshiba Yönetim Kurulu tarafından alınan kararı bugün içinde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.
GELİRLE ZARARINI KAPATACAK
Toshiba dünyanın ikinci büyük NAND hafıza çipi üreticisi olan biriminin satışından sağlayacağı gelirle, milyarlarca dolarlık Westinghouse nükleer yatırım zararını kapatmaya çalışacak.
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