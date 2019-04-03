'Teknoloji bağımlılığı hasta ediyor'

ANTALYA Valiliği, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay'ın katkılarıyla; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nde teknoloji ve uyuşturucu bağımlılığı semineri verildi. Teknoloji bağımlılığı uzmanı İsmail Memiş tarafından verilen seminerde, öğrencilere teknoloji bağımlılığı hakkında bilgiler aktardı. Son yıllarda kadın ve erkeklerde teknoloji bağımlılığının arttığını aktaran Memiş, özellikle bu durumun ortaokul ve lise çağlarında alarm seviyesinde olduğunu söyledi. Çocukların oyunları sosyalleşme aracı olarak kullandığını anlatan Memiş, "Bağımlılık, kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolü kaybetmesi, onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Kullanım ve davranış, hayatın ciddi bir bölümünü kaplar. Kişi yapmak zorunda olduğu işler ve ilişkiler dışındaki bütün fiziksel enerjisini büyük oranda bağımlı olduğu maddeye veya eyleme yatırır. Önlem alınmazsa çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalınabilir" diye konuştu.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ YOUTUBE MERAKLISI

Teknoloji bağımlılığı hakkında sayısal veriler de paylaşan İsmail Memiş, lise ve ortaokul çağındaki çocukların sosyalleşmek için, dijital oyunlara merak saldığını anlattı. Özellikle ortaokul öğrencilerinin sosyalleşmek için dijital ortamda oyun oynadığına değinen Memiş, şunları kaydetti:

"İlk 20 dakika ile başlayıp, bilgisayar başında kontrolsüz zaman geçiriyorlar. Lise ve ortaokul öğrencileri, günlük 1 ila 6 saatlerini oyun başında harcıyor. En çok kullanılan sosyal medya unsurunun, ortaokul yaş grubunda Youtube olduğuna şahit olduk. Ortaokul yaş grubundaki öğrenciler, günlük 2 saatlerini Youtube'da video izleyerek geçiriyor. Öğrencilerin bir kısmı yabancı dizilere merak salarken, bir kısmı oyun videoları izliyor. Teknoloji başında geçen vaktin giderek artması, durumu var. Bu durum çocukların hem ruh hem de beden sağlığı çok ciddi tehdit ediyor."

DEPRESİF RUH HALİ BAĞIMLILIĞI ARTIRIYOR

Teknoloji Bağımlılığı Uzmanı İsmail Memiş, antidepresan kullanan kişilerde teknoloji bağımlılığının fazla olduğunu vurguladı. Sosyal medya paylaşımlarında, oyun oynamada beyindeki d2 reseptörlerinin tetiklendiğini kaydeden İsmail Memiş, "Bunun en çok görüldüğü yer, oyun oynama durumu. Oyun oynayan bir gencin beynindeki depominerjik sistemin tetiklenmesiyle, 40 yaşlarında günde 5 birim alkol tüketen bir alkol bağımlısının beynindeki depominerjik sistemleri karşılaştırılmış. Aşağı yukarı aynı veriler elde edilmiş. Alkol bağımlısının beynindeki depominerjik sistem nasıl tetikleniyorsa, teknoloji bağımlısında da aynı şekilde tetikleniyor" diye konuştu. Çocukların oyun oynarken haz duyduğuna işaret eden Memiş, "Bu da uzun sürede çok ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Dünyada ve Türkiye'de antidepresan kullanımları çok fazla artıyor. Çünkü toplumumuzda bunalım, depresyon, depresif ruh hali, anksiyete bozukluğu, hiperaktivite, dikkat eksikliği gibi hastalıklar gün geçtikçe artıyor. Hastalıklardaki artış, yaş gruplarında da aşağıya doğru bir yöneliş var. Depresif ruh hali olan hastalarda teknoloji bağımlılığının yoğunlaşması fazlalaşıyor. Depresyonda olan birey, rahatlayabilmek için teknoloji kullanım durumunu fazlalaştırıyor. Özellikle teknoloji bağımlısı öğrencilerde dikkat eksikliği ve öğrenme bozukluğu çok sık görülüyor" dedi.

Memiş'in sunumunun ardından TBM Formatörü Adem Gök de "Madde bağımlılığı ve bağımlılıktan kurtulma" konusunda bilgiler verdi.

