TEKNOFEST'e Alanya damgası

İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) ilk 3 günde 416 bin kişiyi ağırladı. Festivali ziyaret edenler arasında Alanyalı öğrenciler de vardı.

Alanya Gençlik Merkezi ile TEKNOFEST İstanbul’u gezme fırsatı bululan 80 öğrenci, festival boyunca teknoloji yarışmaları, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, sergiler, stant etkinlikleri, seminer ve konferans programlarına katılacaklar.

Öte yandan Alanya Nezihe Soydan MTAL Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencileri, TEKNOFEST İstanbul’da ‘İnsanlık yararına teknoloji’ kategorisinin ‘Sağlık’ alanında hazırladıkları projeyle finale kaldılar.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) stant alanında "Tarih Öncesi Dönemin İzleri Atölyesi", "Desenli Kanatlar Atölyesi", "Uzay Taşları Atölyesi", "Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi", "Havacılık ve Uzay Atölyesi", "Nanoteknoloji Atölyesi", "Enerji Teknolojileri Atölyesi", "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" etkinlikleri gerçekleştirildi. Geleceğin bilimine öncülük edebilecek insanların yarıştığı, finalist takımların toplamda 3 milyon Türk lirasının üzerinde ödül kazanacağı, havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan 19 farklı kategorideki teknoloji yarışmaları da devam etti. Robotaksi Binek Otonom Araç yarışmasında rekabet edenler, yarışmanın ilk gün heyecanını yaşadı.

‘GÖKYÜZÜNÜN YILDIZLARI’ YENİDEN SAHNEDEYDİ

Festivalin ilk gününden itibaren on binlerce insanın özel olarak izlemeye geldiği uçuş gösterileri dün de devam etti. Türkiye'nin en önemli gösteri ekipleri Solo Türk ve Türk Yıldızları şovlarını gerçekleştirdi. Gösteriyi izleyen ziyaretçiler ellerindeki telefon ve fotoğraf makineleriyle en güzel anı yakalamaya çalıştı. Büyük beğeni toplayan gösterilerinin yanı sıra TSK Harekat Gösteri Uçuşları, İçişleri Bakanlığı Gösteri Uçuşları, TEİ İHA Gösteri Uçuşları ve MC 21 Rus yolcu uçağı da ziyaretçilere hünerlerini sergiledi. Festivalin üçüncü gün sürprizi ise Russian Knights oldu. Rusya'nın ünlü gösteri uçakları Russian Nights Aerobatic Team yaptıkları gösteriyle TEKNOFEST ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

TEKNOFEST kapsamında ilki geçen yıl düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesinin ikincisi yapıldı. Türkiye'nin teknoloji girişimleri için bölgesel merkez olma hedefine yönelik önemli olan zirve, Türk girişimcileri ve yatırımcıları ile uluslararası teknoloji girişimcilerini buluşturdu. Eğitim teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, gıda ve tarım teknolojileri, spor ve sağlık teknolojileri ile uzay teknolojileri gibi birçok konuda girişim önerileri sonucunda kazananlar belli oldu.

Bursa Teknik Üniversitesi standında "elektrik elektronik atölyesi", roket yarışması etkinlik çadırında ise "TÜBİTAK SAGE Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi" düzenlendi. Festival kapsamında, dikey rüzgar tüneli, gökbilim planetaryumu ve bilim seferberliği planetaryum da ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaştı.