Tekmeci saldırganın kimliği şoke etti: Hızlı yürümesi için uyarmıştım

VAN'DA yanında bebeği bulunan kadını tekmelerken amatör kamera tarafından görüntülenen şahıs yakalandı.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Van'da dün sabah 10.20 sırlarında meydana gelip, önce sosyal medyaya ardından medyaya yansıyan olay sonrası araştırma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kamera takibinden önce mağdur kadına ardından kendisini sokakta tekmeleyen A.P. isimli şahısın kimliğine ulaştı.

''KENDİSİNİ HIZLI UYARMASI İÇİN UYARDIM''

Tekme ve darba maruz kalan kadının ifadesi sonrası eşi A.P.yi bugün 12.00 sıralarında Arıtoprak mahallesinde yakalayıp gözaltına alan ekipler kendisini karakola getirip ifadesini aldı. İfadesinde suçunu kabul edip eşini darp edip tekmelediğini itiraf eden A.P. "Sabah önce bebeğimiz N.P.yi doktora getirdik. Ardından eşiminde rahatsızlığı bulununca onuda doktora göstermek için hastane bahçesinde yürüyorduk. Kendisi çabuk yürümesi için 2-3 kez uyardım, uyarımı dikkate almayıp çocuğu duvarın üzerine koyunca bende sinirlenip, itikleyip tekme attım" şeklinde ifade verdi.

EŞİNİN İFADESİ BEKLENİYOR

Emniyette gözaltısı devam eden saldırgan kocanın, eşinin ifadesi ve şikayet durumuna göre işlem göreceği öğrenildi.