Tek tip kıyafet dönemi

OTOBÜSÇÜLER Odası Başkanı Doğan Bacak, dün Alper Kutay ile Politika Kulisi programına konuk oldu. Bacak, 1 Mayıs'tan itibaren odaya kayıtlı şoförlere tek tip kıyafet zorunluluğu getirileceğini ve şoförlerin sakal bırakamayacağını söyledi. Dim TV Alanyalılara bu uygulamayı doğru bulup bulamadıklarını sordu. İşte vatandaşların yanıtları.

'DOĞRU BİR UYGULAMA'

Ali TEKİN (Taksi Şoförü):

'Tek tip mavi kıyafet uygulaması çok güzel, şahsen taksi şoförlerinin de bu uygulamaya dahil edilmesini isterdim. Alanya Minibüsçüler Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Doğan Bacak, bu uygulamayı hayata geçirerek şoförlerin önemli bir eksiğini kapatmış oldu. Bu örnek uygulamayı hayata geçirdiği için Doğan Bacak'a teşekkür ediyorum. Otobüs şoförlerinin kılık kıyafetine bakıldığında şoför olduğunun belli olması açısından çok doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum.'

'KOLAY FARK EDEBİLİRİZ'

Burak KÜTÜRÜP(Öğrenci)

: 'Tek tip mavi kıyafet uygulaması çok doğru. Her şoförün aynı kıyafeti giymesi gerekiyor ki böylelikle onları daha kolay fark edebiliriz. Şoförlüğü, araç kullanmayı bilip bilmeyen bir kişide yapabilir bunun da önüne geçilmesi için tek tip kıyafet olması gayet yerinde ve güzel bir uygulama.'

'HAYATA GEÇİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Hasan BOZ (Öğrenci):

'Tek tip mavi kıyafet uygulaması bence de çok mantıklı. Tertip düzen açısından önemli bir yenilik hayata geçirilmesini bekliyoruz.'

'BELKİ ŞOFÖR DEĞİLDİR'

Seven YILDIRIM (Öğrenci):

'Bu uygulamayı yerinde ve doğru buluyorum. Çünkü şoförlerin şoför olduğunun belli olmasını istiyorum. Belki şoför değildir belki kaçaktır, bu nedenle tek tip mavi kıyafet giydikleri zaman baktığımızda hemen şoför olduğunu anlayabiliriz. '

'FAYDALI OLUR'

Ahmet YILDIRIM (Piyangocu):

'Yapılan bazı yenilikler hizmet açısından elbette güzel ve faydalı olur. Tek tip mavi kıyafet uygulaması da oldukça mantıklı bir uygulama olmuş. Bu yeni uygulama bazı insanlara zor gelebilir, örnek olarak sakal traşı olmak bazı kişilere zor gelebiliyor veya hergün kıyafet değiştirmek bazı insanlara zor gelebiliyor. Elbette tertipli, düzenli, programlı olunması daha iyi olur bu sebeple bu yeni çıkan uygulamanın çok güzel olduğunu düşünüyorum.'

'ŞOFÖRLERİ DAHA KOLAY TANIYACAĞIZ'

Murat ER (Simitçi):

'Tek tip mavı kıyafet uygulamasının oldukça doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Hiç olmazsa direksiyonda kimin olduğunu bu uygulama ile daha kolay tespit edebileceğiz. Otobüsü kullanan bir tır şoförüdür, on dakika sonra değişebilir. Genelde öğleden sonra şoförler sırayla direksiyon başına geçiyor diye biliyorum. Bu uygulama ile şoförleri daha kolay tanıyacağız bu açıdan hemde tertip düzen açısında güzel ve faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum.'