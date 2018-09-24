Tek teker Arif anısına motosiklet festivali

FESTİVAL bu yıl, Gazipaşa'da 2017'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Avrupa şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun babası Alanya'nın sevilen ismi Tek teker lakaplı Arif Razgatlıoğlu'nun anısına düzenlendi.

Osmaniye Valiliği yanında bulunan park alanında gerçekleştirilen organizazyonda yarışmacılar, motosiklet üzerinde akrobatik hareketler sergileyerek, jüri üyelerinden en yüksek puanı almaya çalıştı. Yarışma sonunda birinciliği Onur Duva, ikinciliği Anıl Kalyoncu, üçüncülüğü ise Zafercan Güngör elde etti. Organizasyonu şampiyon tamamlayan Onur Duva, yaptığı açıklamada, "Hedefim şampiyonluktu ve bunu başardığım için mutluyum. Beni destekleyenlere teşekkür ediyorum. Organizasyon çok iyiydi. Avrupa standartlarında bir yarışma oldu." dedi. Yarışma ikincisi Anıl Kalyoncu da yarışmaya katılan sporcuların ileride bir yerlere gelebileceğine inandığını dile getirdi. Başarılı olmak için çok çalıştığını ifade eden Kalyoncu, "Azim ve hırsla bu başarıyı elde ettiğim. İnanıyorum ki bir gün birincilik de elde edeceğim. İstediklerinizi elde etmek istiyorsanız, çabalayacaksınız." şeklinde konuştu. Osmaniye Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Nazifşan, Arif Razgatlıoğlu anısına düzenlenen festivale 16 sporcunun katıldığını aktardı. Kentte bine yakın motosiklet sevdalısını ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Nazifşan, festivale destek veren Osmaniye Belediyesine teşekkür etti.