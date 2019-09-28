banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Tek tek konuştular: Annemi kandırmışlar...

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan ve örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmaları alındı

GÜNCEL 27.09.2019, 21:12 27.09.2019, 21:41
Tek tek konuştular: Annemi kandırmışlar...
banner404

İSTANBUL 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu  Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Necati  Koç'un savunması alındı.
 
Dava kapsamında kardeşleri Tarık ve Nilüfer Koç ile birlikte tutuklu  yargılanan sanık Necati Koç,  babası Hikmet Koç'un, ağabeyi Mehmet Emin Koç'un  kandırmasıyla kendilerinden şikayetçi olduğunu öne sürdü.
Babasında demans başlangıcı olduğunu anlatan Koç, "Ağabeyim Mehmet  Emin Koç'un babamın mallarına çökmesine engel olmaya çalışıyoruz. Ağabeyim, 30-35  yıldır hayır kisvesi altında babamı kandırmakta, sömürmektedir. Emin Koç'un  zenginleşmesini incelerseniz bu dediğimin doğru olduğunu göreceksiniz." dedi.
 
Koç, işleri ve ailesi yaşlı olduğu için bedelli askerlik beklediğini  belirterek, "Ailemiz kalabalıktır. Babam bu dosyada müşteki. Kendisi,  Büyükada'daki birkaç taşınmazını Emin Koç nedeniyle satmak zorunda kalmıştır. Bir  gün yolda giderken babam bana bir enerji işinden söz etti. Bu işi nasıl  yapacağımızı sordum. 'Emin araştırmış. Evleri, arsaları ipotek edeceğim.' dedi.  Diğer kardeşlerimle ben, Emin Koç'un, babamı yine kandırmaya çalıştığını tespit  ettik. Malların satılmaması için bir vasi davası açmak istediğimizi söyledim,  babam bunu kabul etti. Onun bilgisi dahilinde vasi davası açtık. Bu konu bile  iddianamede örgütsel temayül gibi yansıtmaya çalışılmıştır. Babam Adnan Bey'i   çok sever. Kitaplarının dağıtılmasına vesile olmuştur. Evde arkadaşlarıma yemek  vermiştir. Operasyondan 4-5 ay öncesine kadar babam Adnan Bey'i  överdi.  Fotoğraflarımız da vardır. Operasyondan 4-5 ay önce babam arkadaşlarımız ve  kardeşlerime korkunç şekilde karşı duruma geldi." diye konuştu.
 
"Babam, ağabeyim Mehmet Emin Koç tarafından devşirildi"
 
Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk'in, "Siz de babanıza mı karşı  geldiniz?" sorusunu Koç, şöyle yanıtladı:
 
"Kesinlikle öyle bir şey yok. 15 aydır cezaevindeyim. Babam 3 kez  hapishaneye ziyaretime geldi. Babam ağabeyim tarafından cebire maruz kaldı.  Babamın bana 'sarışın küt saçlı kız' diye anlattığı Ceylan Özgül olarak  değerlendirdiğim kişi babama bir şeyler söylemiş. Babam bana 'Size operasyon  yapacaklar evladım, kaç git yurt dışına kendini kurtar.' dedi. Babamın  korkutulduğunu anladım.  Babam bu olayın operasyona dönüşeceğini anlayana kadar  bizim yanımızdaydı. Bu bizim operasyondan tam 1 ay önce, babamın cebir ve zorla  düşüncesinin değiştirildiği zamandır. İnternette 'kedileaks' diye bir iftara  sitesi var. Ailemiz hakkında da iftira atılıyor. Bizle ilgili cevabi olarak ne  yazılsa Emin Koç anında cevap verdi. Cevaplar için avukat yardımcısı  arkadaşlardan hukuki destek alıyorduk."
 
İddianamede, Adnan Oktar'ın kaldığı evde nöbet tutulduğu, bunun da  "Maç var" diye şifrelenerek gerçekleştirildiği bilgisinin yer aldığını aktaran  Koç, her hafta sonu arkadaşlarıyla farklı yerlerde basket maçı oynadıklarını  anlattı. Koç, "Maçın nöbetle ilgilendirmesi çok yanlış.  Bizim arkadaşlarla  toplandığımız belli başlı yerler var. 150-200 kişiyiz hep beraber Kandilli'de  toplanmamız çok zor. Bir düzene göre değil, iş durumuna göre herkes gider." diye  konuştu.
 
Koç, senede 2 milyon lira ciro yapan şirketi olduğunu, genç bir adam  nasıl para kazanıp harcarsa öyle yaşadığını anlatarak, "Beni kimseye öyle para  verme durumum olmadı. Bir arkadaşım veya öz kardeşim benden bir şey istediğinde  ya da kendime aldığım şeyden ona da alırım. Bu iddianamede nefret olduğunu  düşünüyorum. Babam, ağabeyim Mehmet Emin Koç tarafından devşirildi. Bizim  yokluğumuzu fırsat bilip babamı zorladı." dedi.
 
Aynı aileden 5 kişi yargılanıyor
 
Duruşmada daha sonra tutuklu sanıklardan 1998 yılında hayatını  kaybeden eski milletvekili Tevfik Ertüzün'ün oğlu, profesör Cevat Babuna'nın  torunu Saim Erdem Ertüzün'ün savunması alındı.
 
Dayısı Oktar Babuna, annesi Ceyda Ertüzün, teyzeleri Ayşegül Hüma  Babuna, Tuba Babuna ve Eda Babuna ile birlikte yargılanan sanık Erdem Ertüzün,   2003'te kalp rahatsızlığının ortaya çıktığını, 2004'te ameliyat edildiğini,  2005'te ise kalbine pil takıldığını anlattı. Hastalığı nedeniyle üniversiteye  gidemediğini, bu süreçte bilgisayar yazılımları alanında kendisini geliştirdiğini  dile getiren Ertüzün, "Sayın Adnan Bey ile tanışmam 1998 gibiydi. Annemle beraber  ziyaretine gitmiştim. Uzun yıllarda da seyrek aralıklara dayım, teyzelerim ve  annemle kendisini ziyaret ettik. 23 yıldır kendisini tanıyorum. Her zaman  kendisinin güzel ahlakına şahit oldum. Ameliyatımla çok ilgili oldu. Dayımla da  ne kadar yakından ilgilendiğine şahidim.  Teyzem Tuba Babuna  kansere yakalandı.  Onunla da çok ilgilendi." diye konuştu.
 
Kendilerine suç örgütü denilerek zalim insanlar gibi gösterildiğini  öne süren sanık Ertüzün, "Bizim gördüğümüz tek şey sevgi, şefkat ve fedakarlık.  Bunu  da Kur'an'a göre yapıyoruz. 2010'dan itibaren A9'da canlı yayınlara çıktım.  4-5 yıl her ramazan ayında sohbet programları yaptım. Belgeseller çektim. Milli  Eğitim Bakanlığının izniyle liselerde yaklaşık 400 konferans verdim.  Facebook  sayfam vardır, orada onlarca canlı yayın yaptım, yaklaşık 100 bin kişi izliyordu.  Arkadaşlarımla önemli etkinliklere gidiyor ünlü ve tanınmış insanlara kitaplar  hediye ediyorduk." ifadelerini kullandı.
 
Ertüzün, iddianamede geçen para transferlerinin aile arasında olduğunu  beyan ederken, 15 müşteki ve mağdurun kendisi hakkında aleyhe ifade verdiğini, bu  kişilerin bir kısmını tanımadığını, bunların cinsel iftira suçu olduğunu öne  sürdü.
 
İddianamede kendilerine örgüt denildiğini ve bu örgütün farklı  isimlerle kollara ayrıldığının ileri sürüldüğünü kaydeden Ertüzün, arkadaşlarıyla  birbirlerini kardeş olarak gördüklerini ancak bu isimde bir grup olmadığını,  arkadaşları arasında da hiyerarşi bulunmadığını söyledi.
 
Sanık Ertüzün, kendisi hakkındaki aleyhe ifadeleri okurken,  müştekilerden ağabeyi Emre Ertüzün'e ilişkin şunları söyledi:
 
"Emre Ertüzün ağabeyim olur. Kendisi maalesef psikolojik  rahatsızlıkları olan biridir. Evin içinde cübbe ve sarıkla gezer. Böyle bir  kişidir. Dedemin (Cevat Babuna) cenazesinde tabutu taşırken beni itti  ve bana  kötü sözler söyledi. Bunun üzerine kendisine dava çatım. Ayrıca orada  silahla  tehdit edildiğini söylüyor. Kesinlikle bu da doğru değil. Ağabeyim 12 yıl boyunca  bizim grubumuzun içindeydi. Anlattığı hayali şeyler varsa neden 12 yıl içimizde  bulundu?"
 
Saim Erdem Ertüzün, babasından kalan mirasın örgüte aktarıldığı  iddialarına yanıt vererek, annesinden aldığı bilgiye göre bu mirasın kendisinin  kalp hastalığı tedavisi ve dayısı olan tutuklu sanık Oktar Babuna'nun  hastalığının masrafları için harcandığını ifade etti.
 
"Anneannemi kandırmışlar"
 
Dosyanın müştekilerinden, anneannesi olan Semin Babuna'yı çok  sevdiğini anlatan Ertüzün, "Anneannem ben tutuklandıktan sonra cezaevinde  ziyaretlerime geldi, ihtiyaçlarımı karşıladı. Ama maalesef müşteki Özkan Mamati  ve ağabeyim Emre Ertüzün'ün etkisindedir. Onu galiba kandırmışlar. Zaten  anneannemin benim aleyhime bir ifadesi yok. Ağabeyim anneannemle yaşamaktadır.   Bunda bir art niyet seziyorum. Hem dedemin hem de anneannemin mirasından dolayı  orada kaldığını düşünüyorum." dedi.
 
Ertüzün'ün  savunmasını tamamlamasının ardından çapraz sorgusuna  geçildi.
 
Müşteki Semin Babuna'nın avukatının, "Dedenizi en son ne zaman  görmüştünüz?" sorusuna "2007 yılıydı." diye cevap veren Ertüzün, "Babanız benim  bildiğim kadarıyla milletvekiliydi. Sizin ameliyat giderlerinizi TBMM mi   karşıladı?" sorusunu ise "Evet, doğru." şeklinde yanıtladı.
 
Babuna'nın avukatı, ameliyat olmak için Amerika'ya giden Ertüzün'e,  yanında neden aile üyelerinden birinin olmadığını sordu. Ertüzün, dayısı Oktar  Babuna'nın rahatsız olduğunu, annesi ve teyzelerinin ise kadın olduğu için zorluk  yaşayacağını düşünerek Amerika'ya arkadaşlarıyla gittiğini beyan etti.
 
"Dedenizin cenazesinde anneannenize başsağlığı dilediniz mi? Neden  cenazeye korumalarla gittiniz? Anneannenizi cenazenin yanına yaklaştırmadığınız  iddialarına ne diyeceksiniz?" sorularını Ertüzün, "Anneanneme başsağlığı diledim,  elini öptüm. Tehdit alan ve tanınan bir insan. O yüzden cenazeye arkadaşlarımızla  gittik, koruma değillerdir. Cenazeye silahlı kimse gelmedi. Arkadaşlarımız manevi  destek için yanımızda bulunmak için geldi. Anneannemi cenazeye yaklaştırmadığımız  iddiası doğru değildir. Kendisi dinlenmek istedi, Fatih Camisi'ndeki banklar  ilerideydi, orada oturdu." diye cevapladı.
 
Sanık Ertüzün son olarak ağabeyi Emre Ertüzün'ün operasyondan aylar  önce kendilerine operasyon yapılacağını belirten mesajlar gönderdiğini öne  sürdü.
 
Duruşmaya 30 Eylül Pazartesi günü diğer sanıkların savunmalarının  alınmasıyla devam edilecek.

#Adnan Oktar
Yorumlar (0)
31°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:43
Öğle 12:53
İkindi 16:15
Akşam 18:52
Yatsı 20:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Başakşehir 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Trabzonspor 5 6
11. Konyaspor 5 6
12. Beşiktaş 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Villarreal 7 11
6. Granada 6 11
7. Barcelona 6 10
8. Sevilla 6 10
9. Real Betis 7 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2
banner440
banner545