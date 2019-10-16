‘Tehlike ellerimizde’

Uğur KANBEROĞLU

DÜNYA El Yıkama Günü çerçevesinde enfeksiyon kontrol komite hemşiresi Aysel Duman ve Naciye Özen, sağlık çalışanlarına yönelik bir eğitim semineri düzenledi. Düzenlenen seminerlerde; el yıkama yöntemleri, parazit ve mantarların gelişiminin önlenmesinde de basit ancak en etkili koruma teknikleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatmanur Pepe, hastalıklardan korunmanın en önemli kuralının elleri doğru yöntemle yıkamaktan geçtiğini dile getirdi. Pepe, ”Hijyen, sağlıklı ortamın korunması amacıyla her türlü hastalık etmeninin ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Hijyeni sağlamada en temel kural, ellerin doğru yöntemle yıkanmasıdır. Ellerimiz aracılığıyla taşınan mikroorganizmalar hafif gribal enfeksiyonlardan tutun da ağır ölümcül enfeksiyonlara kadar birçok hastalığın gelişimine neden olabilmektedir. Doğru el yıkama ile eldeki gözle görünür kir ve derideki geçici flora elemanları tamamen ortamdan uzaklaştırılmaktadır. Ellerimizi yıkarken bol su ve sabun kullanılmalı, ellerimizin üstü, parmak araları ve tırnak altları iyice ovuşturulmalı, bol su ile durulanıp kağıt peçete ile kurulanmalı. Toplam el yıkama süremiz 40-60 saniye olmalıdır. El yıkama toplum sağlığı açısından öneminin yanında hastane kaynaklı enfeksiyonlar açısından da oldukça önemlidir. Yapılan birçok çalışmada el hijyeni uyumu artırılan sağlık kuruluşlarında enfeksiyon oranlarının azaldığı gösterilmiştir. Sonuç olarak el yıkama ucuz, basit, uygulanabilir, hastalıklardan korunmada son derece etkili bir yöntemdir” dedi.