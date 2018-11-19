FATİH Sultan Mehmet Ortaokulu’na gitmek için her gün aynı yoldan geçmek zorunda olan onlarca öğrenci ise çamur içindeki okul yolundan şikayetçi.
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Tehlike çanları! Alanya'da aileler sitem etti
Oba Mahallesi’ndeki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu çevresinde yapımı devam eden inşaatlar, olası kazalara davetiye çıkarıyor. Yapımı devam eden inşaatların okula çok yakın olmasına rağmen hiçbir güvenlik önlemi alınmaması, öğrenci velilerini tedirgin ediyor.