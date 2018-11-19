Tehlike çanları! Alanya'da aileler sitem etti

Oba Mahallesi’ndeki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu çevresinde yapımı devam eden inşaatlar, olası kazalara davetiye çıkarıyor. Yapımı devam eden inşaatların okula çok yakın olmasına rağmen hiçbir güvenlik önlemi alınmaması, öğrenci velilerini tedirgin ediyor.

Tehlike çanları! Alanya'da aileler sitem etti
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FATİH Sultan Mehmet Ortaokulu’na gitmek için her gün aynı yoldan geçmek zorunda olan onlarca öğrenci ise çamur içindeki okul yolundan şikayetçi.
Ayrıntılar saat 18.00'da Dim Tv (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde.

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