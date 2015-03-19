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TED’den LÖSEV'e destek

Eğitim faaliyetlerinin dışında her fırsatta sosyal sorumluluk projelerine de destek olan TED Alanya Koleji’nin 7/B sınıf öğrencileri, LÖSEV yararına bir kermes düzenledi

TED’den LÖSEV'e destek

Eğitim faaliyetlerinin dışında her fırsatta sosyal sorumluluk projelerine de destek olan TED Alanya Koleji’nin 7/B sınıf öğrencileri, LÖSEV yararına bir kermes düzenledi

19 Mart 2015 Perşembe 11:18
TED’den LÖSEV'e destek
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LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yararına TED Alanya Koleji yerleşkesinde bir kermes düzenlendi. Sınıf öğretmeni Seyhun Peker öncülüğünde, lösemili çocuklara maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla düzenlenen kermes, öğrenci ve öğretmenlerden büyük ilgi gördü. Tüm geliri LÖSEV'e bağışlanan kermes için öğrenciler, günler öncesinden hazırlıklara başladı. Kermeste öğrenci ve veliler tarafından evde hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu. TED’li öğrenciler, bu etkinlikle lösemi hastası arkadaşlarını unutmadıkları mesajını verdi. Her zaman düzenledikleri etkinliklerle farkındalık yarattıklarını belirten TED Alanya Koleji Ortaokul Müdür Yardımcısı Murat Yürek, “Öğrencilerimizi bilinçlendirmek, sosyal sorumluluk duygusunu aşılamak ve desteğe ihtiyaç duyan kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına destek vermek için bu tür kermesler düzenliyoruz. Bu kapsamda LÖSEV için az da olsa bir katkı sağlamak amacıyla bir kermes yaptık. Biz de öğrencilerimizle birlikte çalışarak, yiyecekler alarak bu kermese destek verdik” dedi.
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Son Güncelleme: 19.03.2015 10:21
Anahtar Kelimeler:
TEDLÖSEVDestek
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