TED’den LÖSEV'e destek

19 Mart 2015 Perşembe 11:18
LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yararına TED Alanya Koleji yerleşkesinde bir kermes düzenlendi. Sınıf öğretmeni Seyhun Peker öncülüğünde, lösemili çocuklara maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla düzenlenen kermes, öğrenci ve öğretmenlerden büyük ilgi gördü. Tüm geliri LÖSEV'e bağışlanan kermes için öğrenciler, günler öncesinden hazırlıklara başladı. Kermeste öğrenci ve veliler tarafından evde hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu. TED’li öğrenciler, bu etkinlikle lösemi hastası arkadaşlarını unutmadıkları mesajını verdi. Her zaman düzenledikleri etkinliklerle farkındalık yarattıklarını belirten TED Alanya Koleji Ortaokul Müdür Yardımcısı Murat Yürek, “Öğrencilerimizi bilinçlendirmek, sosyal sorumluluk duygusunu aşılamak ve desteğe ihtiyaç duyan kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına destek vermek için bu tür kermesler düzenliyoruz. Bu kapsamda LÖSEV için az da olsa bir katkı sağlamak amacıyla bir kermes yaptık. Biz de öğrencilerimizle birlikte çalışarak, yiyecekler alarak bu kermese destek verdik” dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 19.03.2015 10:21