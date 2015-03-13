Tecavüzle yargılanan 3 sanığa bakın kaç yıl ceza verildi

AFYONKARAHİSAR Sahipata Mahallesi'nde 21 Aralık 2013 gecesi Alkol alan 25 yaşındaki Ahmet Gökay, 29 yaşındaki Ramazan Undu ve 26 yaşındaki Gökhan Akın, 46 yaşındaki S.A. adlı kadının evine zorla girdi. Ev sahibi S.A. ile evde misafir olan Z.D.'nin olay tarihinde 17 yaşındaki kızı Ş.D.'ye tecavüz eden 3 şüpheli, Z.D.'ye ise şiddet uyguladı. Fırsatını bularak evden kaçan Ş.D., polise sığındı. Ş.D.'nin ifadesi doğrultusunda şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, yerlerini tespit etti. Baskınla gözaltına alınıp tutuklanan 3 şüpheli hakkında, 'küçük yaşta kıza cinsel istismar', 'konut dokunulmazlığı', 'tecavüz' ve 'şiddet' suçlarından dava açıldı.

'DÖVE DÖVE ODAYA GÖTÜRDÜ'

Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 13 Mart 2014 tarihindeki karar duruşmasında, şiddet gören ve tecavüze uğrayan Ş.D., misafirliğe gittikleri evde otururken kapı zilinin çaldığını, babasının geldiğini düşünerek açtıklarında 3 şüphelinin saldırısına uğradıklarını kaydetti. Ş.D., "İçlerinden adını sonradan öğrendiğim Ahmet, S. teyzeyi döve döve, 'O...., f.....' diyerek ayrı bir odaya götürdü. Kısa süre sonra S. teyzenin çığlığını duydum. Yardım için odaya gittiğimde Ahmet'i tecavüz ederken gördüm. Bu sırada Ahmet diğerlerine bağırarak, 'Bunları buradan uzaklaştır' dedi. Gökhan beni, Ramazan da annemi kolumuzdan sürükleyerek başka bir odaya götürdü. Daha sonra Ramazan beni başka bir odaya götürdü. Burada bana tecavüze yeltendi, karşı koydum, çığlık attım. Annem yanıma geldi, beni alarak bulunduğu odaya götürdü" dedi. Bir süre sonra Ahmet Gökay ile S.'nin bulundukları odaya geldiğini aktaran Ş.D., 3 şüphelinin yanlarında getirdikleri içki ve esrardan zorla içmek zorunda kaldığını vurguladı. Daha sonra Gökhan Akın'ın kendisine tecavüz ettiğini anlatan Ş.D., "Gökhan çamaşırlarını giyerek odadan çıktı. Ben de çamaşırlarımı giydikten sonra pencerenin sinekliğini yırtarak evden kaçtım. Kocatepe Polis Merkez Amirliği'ne sığınarak yardım istedim" diye konuştu.



'BİZE İÇKİ İKRAM ETTİ'

Sanıklardan Ramazan Undu iddiaları reddederken, olayın olduğu gün diğer 2 sanıkla araçla gezerken Ahmet'e S.A.'dan sürekli telefon geldiğini öne sürerek, "Sanırım bizi davet ediyordu. Biz gitmedik. 1-2 saat daha dolandık. O arada alkol alıyorduk. Daha sonra benim eve gittik. Sonra Ahmet'e tekrar telefon geldi. Bana ortamı olduğunu söyledi. 'Gidelim takılalım' dedi. Gitmek istemedim. Daha sonra Gökhan ve Ahmet ile birlikte S.A.'nin evine gittik. Ahmet kapıyı çaldı. S. hanım bize hoşgörülü şekilde kapıyı açtı. İçeri girdik, oturduk. Evde S. hanım, Ş. hanım ve onun annesi vardı. S. hanım bize içki ikram etti. Biraz sohbet ve muhabbet ettik. O sırada Ş. ile Gökhan'ın arasında tartışma oldu. Sanırım Ş., Gökhan'ın kız arkadaşına hakaret etmiş. Gökhan, Ş'ye birkaç Tokat vurdu. Ş.'nin burnu falan kanadı. Ben ayırdım. 'Hastaneye götürelim' dedim. O istemedi. Bu arada 'Olay çıkacak gidelim' dedim. Gökhan ile Ahmet orada kaldı. Ben eve gittikten yarım saat kadar sonra eve geldiler. Alkolden dolayı sızmışım. Sonra polisler geldi. Ben kimseye zorla tecavüz etmedim" diye konuştu.



'BANA GÖZ KIRPTI, PARAYA İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Diğer sanık Gökhan Akın da Ramazan Undu'nun ifadelerine katıldığını anlatırken, suçlamaları kabul etmediğini kaydetti. Ahmet Gökay ise şöyle dedi: "Olaydan 5-10 gün kadar önce S. hanımla eski otogarın orada karşılaştık. Bana göz kırptı eşi cezaevindeymiş, paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Beraber olmamızı istedi. Ben kabul etmedim, birlikte evine gittik. Beni öpmeye çalıştı. Ancak evden kaçtım. O gün beni aradı. S.A'nın evine gittik, zaten alkollüydük. Evde 2 içki şişesi vardı. Arabada bir tane içmiştim. Bir tane de evde içtim. Ş.D. beyaz kağıda sarılmış bir şey içirdi bize. Daha sonra üçümüz birlikte evden çıkıp Ramazan'ın evine gittik. Sonra polis geldi. Sızıp kalmışız, suçsuzum."



TOPLAM 135 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, 3 sanığa Ş.D.'ye yönelik 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20'şer yıl, S.A.'ya yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21'er yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 4'er yıl olmak üzere toplam 45'er yıl hapis cezası verirken, Gökhan Akın'ın ayrıca Z.D.'ye yönelik kasten yaralama suçundan 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanıkların cezasında hiçbir indirime de gitmeyen mahkemenin kararı, Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi tarafından onandı.

